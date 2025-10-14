Giá căn hộ TP.HCM vẫn tiếp tục tăng 14/10/2025 18:34

(PLO)- Mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM trong quý III-2025 ghi nhận mức tăng bình quân đến 18% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó phân khúc hạng sang đang định hình những tâm điểm mới.

Thị trường căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận trong quý III-2025 cho thấy giá bán căn hộ tiếp tục tăng mạnh. Dữ liệu tổng hợp từ các đơn vị nghiên cứu uy tín cho thấy, sức nóng của thị trường không những không giảm mà còn được tiếp thêm bởi sự phục hồi của sức cầu và sự trỗi dậy của các khu vực phát triển mới.

Nguồn cung tăng nhưng giá không giảm

Theo Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận quý III-2025, nguồn cung sơ cấp toàn thị trường đạt 15.426 căn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, sức cầu chung ghi nhận đà hồi phục ấn tượng khi lượng tiêu thụ đạt 8.253 căn, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đẩy tỷ lệ tiêu thụ lên mức 54%.

Dữ liệu từ DKRA Group cũng củng cố nhận định này, cho thấy TP.HCM vẫn là "đầu tàu" khi chiếm tới 97% tổng nguồn cung. Phân khúc căn hộ hạng A (cao cấp) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 36% tổng rổ hàng sơ cấp. Điều này lý giải tại sao dù nguồn cung có cải thiện, mặt bằng giá vẫn không ngừng đi lên.

Mặt bằng giá căn hộ sơ cấp lẫn thứ cấp vẫn tiếp tục tăng. Ảnh: QH

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Đầu tư của DKRA Group, cho biết mặt bằng giá căn hộ sơ cấp (mở bán mới) tiếp tục tăng, với mức tăng bình quân 12-18% so với cùng kỳ. Không chỉ giá sơ cấp, giá bán thứ cấp (mua đi bán lại) cũng tăng từ 7-15%, cho thấy thanh khoản chung của thị trường đang khởi sắc rõ rệt.

Thực tế cho thấy, sự phân hóa giá giữa các khu vực là rất lớn. Theo báo cáo, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM dao động từ mức thấp nhất 37 triệu đồng/m² đến mức cao nhất lên tới 493 triệu đồng/m². Trong khi đó, tại các thị trường lân cận như Đồng Nai, giá căn hộ chỉ từ 33 - 41 triệu đồng/m² và tại Tây Ninh là từ 28 - 57 triệu đồng/m².

Nếu như trước đây, khu trung tâm quận 1 và Thủ Thiêm (cũ) là biểu tượng của bất động sản siêu sang, thì giờ đây, khu vực phía Đông TP.HCM một tâm điểm mới đang nổi của thị trường.

Theo ghi nhận từ đơn vị nghiên cứu Avison Young, sự đổ bộ của hàng loạt dự án quy mô lớn từ các chủ đầu tư danh tiếng đã biến khu vực này thành một đại công trường sôi động.

"Điều này không chỉ thiết lập mặt bằng giá căn hộ mới trong khoảng 200-300 triệu đồng/m², mà còn góp phần định hình Nam Rạch Chiếc trở thành trung tâm căn hộ hạng sang mới của TP.HCM" - đại diện Avison Young nhận định.

Kỳ vọng bứt phá những tháng cuối năm

Nhìn về giai đoạn cuối năm, các chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục sôi động. Nguồn cung mới đưa ra thị trường trong quý IV-2025 được kỳ vọng dao động khoảng 10.000 – 13.000 căn, trong đó đáng chú ý là gần một nửa đến từ các dự án tại Bình Dương (cũ), cho thấy vai trò ngày càng lớn của các đô thị vệ tinh.

Sự phân hóa thị trường sẽ càng rõ nét. Phân khúc hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại khu vực trung tâm TP.HCM, trong khi hạng B và C sẽ dẫn dắt nguồn cung mới tại các thị trường vùng ven.

Nguồn cung căn hộ cao cấp vẫn chiếm phần lớn. Ảnh: QH

Một tín hiệu tích cực là sức cầu được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng, khi nhiều dự án dần tháo gỡ được các nút thắt pháp lý, giúp củng cố niềm tin nơi người mua. Để thu hút khách hàng, cuộc đua về chính sách bán hàng giữa các chủ đầu tư sẽ ngày càng quyết liệt hơn. Các chương trình chiết khấu, quà tặng, hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán… sẽ giúp người mua có nhiều cơ hội tiếp cận nhà ở hơn.

Về giá căn hộ, chuyên gia bất động sản Võ Hồng Thắng nhận định áp lực chi phí đầu vào có thể khiến mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục tăng. Tuy nhiên, điểm sáng là thị trường thứ cấp được kỳ vọng sẽ cải thiện cả về thanh khoản và giá bán. Đặc biệt, các dự án nằm dọc theo các trục đường huyết mạch, có quy hoạch tuyến Metro đi qua được kỳ vọng sẽ có những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.