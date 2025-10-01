Thị trường bất động sản phía Nam hứa hẹn bứt phá nửa cuối 2025 01/10/2025 06:07

(PLO)- Tín dụng bất động sản tại Đông Nam Bộ tăng trưởng 10,9% trong 8 tháng, vượt xa mức chung, cho thấy nhu cầu an cư và dòng vốn nhà ở tiếp tục là động lực chính của thị trường.

Đến cuối tháng 8-2025, dư nợ tín dụng bất động sản tại Đông Nam Bộ đạt gần 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 10,9% so với cuối năm 2024 và vượt xa tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

Sự bứt phá này cho thấy nhu cầu nhà ở thực vẫn là động lực chính, trong khi nguồn cung có dấu hiệu cải thiện nhờ các chính sách pháp lý quyết liệt và dòng vốn ngân hàng thông suốt hơn.

Tín dụng bất động sản tăng tốc

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN Khu vực 2 đánh giá hoạt động tín dụng bất động sản, 8 tháng đầu năm tại khu vực Đông Nam Bộ cho thấy những kết quả cụ thể đáng ghi nhận.

Thứ nhất, tăng trưởng cao so với mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn khu vực. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm dư nợ tín dụng bất động sản tăng 10,9% so với cuối năm và chiếm 27,1% trong tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng chung trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộ 8 tháng đầu năm tăng 7,7%.

Riêng khu vực TP.HCM (cũ), vẫn là địa bàn có quy mô và tổng dư nợ tín dụng bất động sản lớn nhất, đạt 1,21 triệu tỉ đồng, chiếm 82,7% tổng dư nợ tín dụng bất động sản khu vực Đông Nam Bộ và tăng 11,6% so với cuối năm trước.

Thứ hai, tín dụng cho vay nhà ở (gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) đạt 783.000 tỉ đồng, chiếm 53,4% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 7,4% so với cuối năm 2024.

Đây là nguồn động lực tăng trưởng thị trường bất động sản với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này phản ánh diễn biến thị trường nhà ở theo xu hướng tăng.

Thứ ba, tín dụng bất động sản lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh du lịch, dịch vụ và xây dựng, sửa chữa cao ốc văn phòng… có mức tăng trưởng khác nhau, gắn liền với xu hướng phát triển của lĩnh vực này và chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản.

Tín dụng bất động sản tăng mạnh tại Đông Nam Bộ, tập trung vào nhu cầu nhà ở. Ảnh: T.L

“Trong cơ cấu tín dụng bất động sản, dư nợ cho vay xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 79.500 tỉ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ và tăng 4,7% so với cuối năm trước. Ở mảng cao ốc văn phòng, dư nợ đạt 23.100 tỉ đồng, tương đương 1,6% tổng dư nợ nhưng giảm mạnh 13,8%.

Trong khi đó, tín dụng dành cho bất động sản du lịch (nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sinh thái…) đạt 26.500 tỉ đồng, chiếm 1,8% tổng dư nợ và giảm 3,9%. Đáng chú ý, riêng phân khúc xây dựng, cải tạo, mua thuê mua khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái vẫn tăng trưởng 11,5%. Điều này cho thấy dòng vốn vẫn chọn lọc chảy vào các dự án tiềm năng.

Dòng tín dụng bất động sản vẫn tập trung chủ yếu vào nhu cầu ở thực, trong đó các khoản vay mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở chiếm tỉ trọng áp đảo trong tổng dư nợ. Điều này phản ánh rõ xu hướng thị trường: Nhu cầu an cư thực tế tiếp tục là động lực lớn nhất dẫn dắt tín dụng bất động sản”- ông Lệnh phân tích.

Pháp lý được tháo gỡ, nguồn cung có tín hiệu phục hồi

Sau nhiều năm tắc nghẽn, thị trường bắt đầu có dấu hiệu cải thiện nguồn cung nhờ loạt giải pháp pháp lý quan trọng. Nghị quyết 171 đã tháo gỡ vướng mắc về quyền sử dụng đất tại các dự án nhà ở thương mại; Nghị định 76/2025 đưa ra cách tính tiền sử dụng đất minh bạch hơn, đồng thời cởi trói cho 64 dự án chậm tiến độ.

Khi hành lang pháp lý được làm rõ, các chủ đầu tư dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng, cải thiện thanh khoản và đảm bảo tiến độ triển khai dự án mới. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp lớn dự kiến công bố các đại dự án ngay trong nửa cuối 2025, hứa hẹn tạo cú hích cho thị trường khu vực.

Theo khảo sát của Công ty Chứng khoán VCBS, tỉ lệ hấp thụ trên thị trường nhà ở dự kiến vẫn duy trì ở mức cao, nhờ sự cộng hưởng của môi trường lãi suất thấp và loạt chính sách hỗ trợ. Đáng chú ý, gói tín dụng ưu đãi dành cho người mua nhà dưới 35 tuổi đang tạo lực đẩy quan trọng, trong khi nhu cầu an cư thực vốn mang tính bức thiết tiếp tục đóng vai trò trụ cột cho tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều tín hiệu thuận lợi, dòng vốn được dự báo sẽ ưu tiên chảy vào các dự án sẵn sàng mở bán trong nửa cuối năm 2025. Đáng chú ý, khu vực phía Nam được kỳ vọng hưởng lợi rõ rệt nhờ hai yếu tố, bao gồm mặt bằng giá vẫn hấp dẫn hơn so với miền Bắc và sức quan tâm đang gia tăng mạnh, đặc biệt tại Bình Dương sau quá trình sáp nhập tỉnh.