Giá vàng tăng nóng, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp để ổn định 05/02/2025 09:57

Ngày 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Chỉ thị 03 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phải tập trung ngay vào công việc

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương... ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phải tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu trưởng ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu thời điểm sau Tết để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả thị trường.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phải tập trung ngay vào xử lý công việc. Ảnh: VGP

Song song đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ cụ thể kế hoạch đầu tư công năm 2025, phân bổ nguồn vốn vượt thu năm 2024, đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

"Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh, phấn đấu vượt mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm sớm ổn định để tổ chức đại hội đảng các cấp năm 2025.

Đối với tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT nhanh chóng hoàn thiện dự thảo kịch bản tăng trưởng kịp thời báo cáo, giải trình với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thông qua Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên

Bộ này cần đề xuất các giải pháp đột phá để tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… trình Chính phủ trong quý I-2025. Khẩn trương xây dựng, triển khai hiệu quả Đề án về cơ chế, chính sách hình thành và phát triển doanh nghiệp dân tộc, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hướng dẫn phạm vi, đối tượng để phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2025 so với dự toán năm 2024.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 02-2025. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trình Chính phủ trong quý I-2025 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với thị trường vàng đang tăng nóng, Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ triển khai các giải pháp ổn định thị trường vàng; khẩn trương tổng kết, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trình Chính phủ trong Quý II-2025.

Ngành ngân hàng được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh…, các dự án, công trình trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực rủi ro cao; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Không tổ chức lễ hội tràn lan, gây lãng phí

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu hàng nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp điều hành kịp thời, không để xảy ra ùn ứ.

Về hoạt động lễ hội, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh không tổ chức lễ hội tràn lan, gây lãng phí. Bộ VH-TT&DL tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, đánh bạc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Khẩn trương xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng thông minh, trình Chính phủ trong quý I-2025.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy.