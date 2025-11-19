Giá vàng thế giới đi lên ngày thứ 2 liên tiếp 19/11/2025 08:40

(PLO)- Trong khi giá vàng thế giới có phiên đi lên ngày thứ hai liên tiếp thì thị trường trong nước lại chứng kiến pha quay đầu giảm mạnh sau khi chạm kỷ lục gần nhất.

Ngày 19-11, giá vàng thế giới ghi nhận sắc xanh của phiên giao dịch thứ hai liên tiếp. Giá vàng giao ngay đang quanh ngưỡng 4.071USD/ounce, nhích thêm 5 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên gần nhất.

Trái ngược với nhịp phục hồi của giá vàng thế giới, thị trường trong nước ngày hôm qua lại chìm trong sắc đỏ. Vàng miếng SJC lùi về 147,3 – 149,3 triệu đồng/lượng, mất 5 triệu đồng chỉ sau khi chứng kiến bật lên mức cao kỷ lục 154,5 triệu đồng/lượng hôm 13-11.

Diễn biến ngược chiều giữa hai thị trường đã khiến chênh lệch giữa vàng miếng SJC và thế giới rút ngắn xuống còn 19,8 triệu đồng thay vì mức trên 22 triệu đồng như vài ngày trước.

Trên thị trường quốc tế, sau khi chạm đáy một tuần gần đây, giá kim loại quý màu vàng đã bật tăng trở lại khi dữ liệu mới nhất của Mỹ cho thấy số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng gần đây.

Giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn gần 20 triệu đồng so với vàng miếng SJC. Ảnh minh họa

Theo ông Tai Wong, chuyên gia giao dịch kim loại quý, dữ liệu này đang khiến thị trường nâng nhẹ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12, từ đó hỗ trợ vàng và bạc sau ba phiên giảm liên tiếp.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đặt cược gần 50% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 9 - 10/12 , thấp hơn nhiều so với đỉnh 67% hồi tuần trước.

Vàng không tạo ra lợi suất nên khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng hạ xuống. Điều này khiến vàng thường trở nên hấp dẫn hơn và giá có xu hướng tăng.

Hiện tâm điểm của thị trường đang hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp Fed trong tháng 10 và báo cáo việc làm tháng 9 của Bộ Lao động Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Theo Deutsche Bank, nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương dự kiến vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới, củng cố triển vọng tăng giá chiến lược với dự báo giá vàng trung bình đạt 4.000 USD/ounce trong năm tới.

Trong ba năm qua, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã âm thầm gom thêm khoảng 1.000 tấn vàng, con số cho thấy xu hướng tích lũy kim loại quý đang trở lại mạnh mẽ. Dù nhu cầu năm nay được dự báo hạ nhiệt đôi chút, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vẫn cho rằng lượng mua ròng có thể lên đến 950 tấn, vượt xa mức trung bình dài hạn.

Ngân hàng Societe Generale (Pháp) cảnh báo làn sóng gom vàng mạnh mẽ từ khu vực chính thức có thể gia tăng sức ép lên thị trường kim loại quý. Các chuyên gia của ngân hàng này nhấn mạnh, chỉ cần 1% tài sản dự trữ toàn cầu dịch chuyển sang vàng cũng đủ kích hoạt một cơn sốt vàng mới.

Societe Generale nhận định các đợt mua vàng của ngân hàng trung ương đã liên tục tạo nền giá mới cho thị trường, củng cố xu hướng tăng trong những năm gần đây. Khi bất ổn kinh tế, địa chính trị gia tăng… nhiều quốc gia đang muốn giảm phụ thuộc vào USD, chuyển sang tài sản không bị chi phối bởi rủi ro địa chính trị hay bên thứ ba. Vàng vì thế trở thành lựa chọn phòng thủ tối ưu.