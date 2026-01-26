Giải mã sức hút của CHUS - Nền tảng quà Việt được giới trẻ 'chọn mặt gửi vàng' 26/01/2026 15:16

(PLO)- Trong bối cảnh thị trường quà tặng ngày càng đa dạng nhưng thiếu sự khác biệt, hành vi mua quà của người trẻ đang có những chuyển dịch rõ rệt.

Thay vì lựa chọn các sản phẩm đại trà, sản xuất công nghiệp, nhiều người tiêu dùng trẻ bắt đầu ưu tiên những nền tảng có khả năng tuyển chọn, cá nhân hóa và mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn. CHUS là một trong những cái tên nổi lên theo xu hướng đó.

Không đơn thuần là một sàn thương mại điện tử, Chus.vn định vị mình là nền tảng mua quà online chuyên biệt, nơi tập trung các sản phẩm quà tặng từ các thương hiệu Việt được tuyển chọn theo tiêu chí rõ ràng. Cách tiếp cận này góp phần hình thành một thói quen mới: tặng quà không chỉ để “đủ lễ”, mà để thể hiện sự thấu hiểu và trân trọng người nhận.

Quà tặng ngày nay không chỉ là sản phẩm, mà còn là trải nghiệm và câu chuyện đi kèm. Ảnh: CHUS

Khi người trẻ "khắt khe" hơn với quà tặng

Gen Z và Millennials hiện nay không còn dễ dãi trong việc lựa chọn quà. Một món quà phù hợp, theo nhiều người trẻ, cần đáp ứng đồng thời ba yếu tố: đúng gu người nhận, đảm bảo chất lượng và phù hợp với hoàn cảnh tặng. Chính sự “khắt khe” này đang tạo ra một bộ lọc tự nhiên trên thị trường quà tặng.

Thay vì chạy theo số lượng sản phẩm, CHUS lựa chọn tập trung vào chiều sâu. Nền tảng này đóng vai trò kết nối người tiêu dùng với các thương hiệu địa phương (local brands) và nhà sản xuất trong nước, những đơn vị có câu chuyện thương hiệu, quy trình sản xuất rõ ràng và khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa. Cách làm này phù hợp với tâm lý của người trẻ, những người sẵn sàng trả giá cao hơn cho một món quà có ý nghĩa và nguồn gốc minh bạch.

CHUS và cách tiếp cận mới với khái niệm “quà Việt”

Một điểm đáng chú ý trong mô hình của CHUS là quy trình tuyển chọn sản phẩm. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều công cụ để so sánh và kiểm chứng thông tin, uy tín của một nền tảng không đến từ việc bày bán càng nhiều sản phẩm càng tốt, mà từ khả năng chọn lọc và sắp xếp trải nghiệm.

Ông Injoon Song, CEO của CHUS, cho biết mỗi sản phẩm trên nền tảng đều được xem như một đại diện cho giá trị của thương hiệu Việt. Theo ông, mục tiêu của CHUS không chỉ là bán hàng, mà là góp phần định hình cách người tiêu dùng nhìn nhận về quà tặng Việt Nam - tinh tế hơn, chỉn chu hơn và phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Cách tiếp cận này giúp CHUS được nhận diện như một điểm mua quà online chuyên biệt, thay vì một sàn bán lẻ tổng hợp hay trang giới thiệu sản phẩm đơn thuần.

Khi tiện lợi song hành cùng cảm xúc

Trước đây, một trong những rào cản lớn của các sản phẩm quà tặng từ thương hiệu nội địa là trải nghiệm mua sắm chưa thuận tiện. Tuy nhiên, sự phát triển của thương mại điện tử và các dịch vụ hậu cần đã thu hẹp khoảng cách này.

Mỗi món quà trên chus.vn được chuẩn bị và đóng gói như một phần của trải nghiệm tặng quà, thay vì chỉ là khâu giao hàng.

Tại CHUS, trải nghiệm mua quà được thiết kế xoay quanh nhu cầu thực tế: từ quà sinh nhật, kỷ niệm cá nhân đến quà tặng doanh nghiệp. Các dịch vụ như đóng gói sẵn, thiệp viết tay, giao hàng theo thời gian mong muốn giúp người mua tiết kiệm thời gian, đồng thời vẫn giữ được yếu tố cảm xúc trong món quà.

Thay vì chỉ bán sản phẩm, nền tảng này cung cấp một giải pháp tặng quà trọn gói, phù hợp với nhịp sống nhanh của người trẻ đô thị.

Khi quà tặng trở thành một lựa chọn có chủ đích

Câu chuyện của CHUS phản ánh một chuyển động rõ nét của thị trường quà tặng Việt Nam, khi người tiêu dùng trẻ ngày càng ưu tiên những nền tảng mua quà online có khả năng tuyển chọn, cá nhân hóa và tổ chức trải nghiệm bài bản.

Quà tặng không còn mang tính hình thức, mà trở thành cách thể hiện gu thẩm mỹ và sự trân trọng trong các mối quan hệ, mở ra dư địa phát triển cho các mô hình quà tặng chuyên biệt trong thời gian tới.