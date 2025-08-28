Giải thưởng quốc gia bất động sản sẽ tìm ra doanh nghiệp làm nhà ở xã hội chất lượng tốt 28/08/2025 18:30

(PLO)- Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II sẽ tìm ra 40 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam và mang lại nhiều giá trị nhân văn cho xã hội.

Chiều 28-8, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phát động giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần II.

Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA, cho biết giải thưởng năm nay dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Mục đích của giải không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc của thị trường bất động sản, mà còn hướng tới mục tiêu định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn mới.

Thêm vào đó, giải thưởng sẽ khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam là một trụ cột chiến lược của phát triển, đồng hành cùng đất nước trong hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội đồng giám khảo trả lời các câu hỏi của báo chí về thể lệ và ý nghĩa của giải thưởng lần II. Ảnh: V.LONG

Theo ban tổ chức, giải thưởng sẽ được xét chọn qua hai vòng là sơ khảo, chung khảo. Qua đó, ban giám khảo sẽ chọn ra top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, top 10 dự án khu đô thị đáng sống, top 10 dự án nhà ở xã hội chất lượng nhất, top 10 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm có thể tham gia bằng cách gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Hiệp hội bất động sản Việt Nam hoặc đăng ký trực tuyến qua website http://award.vnrea.vn hoặc www.reatimes.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15-9-2025 đến ngày 1-3-2026.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố và vinh danh trang trọng tại lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần II vào quý II năm 2026 tại Hà Nội.