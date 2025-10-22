Góc nhìn chuyên gia: Bí quyết chọn dịch vụ nhà bạt không gian cho sự kiện 22/10/2025 11:18

(PLO)- Bạn đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện quy mô lớn, cần không gian linh hoạt, an toàn và thẩm mỹ cao? Nhà bạt sự kiện đã trở thành giải pháp không thể thiếu, giúp mọi chương trình từ hội chợ, triển lãm đến hội nghị diễn ra trọn vẹn bất chấp thời tiết. Cùng tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy xu hướng này và cách chọn đối tác cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất!

1. Xu hướng sử dụng nhà bạt trong sự kiện hiện đại

Ngành sự kiện tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Không chỉ những sự kiện ngoài trời như lễ động thổ, hội chợ, triển lãm, mà ngay cả hội nghị, cưới hỏi, hay lễ khai trương cũng cần đến nhà bạt sự kiện để đảm bảo không gian.

Nhờ ưu điểm che phủ diện tích lớn, thi công nhanh, chi phí hợp lý, dịch vụ cho thuê nhà bạt không gian trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều tổ chức và doanh nghiệp.

2. Góc nhìn từ người trong ngành

Theo một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực dịch vụ tổ chức sự kiện, có ba yếu tố quyết định khi chọn nhà bạt:

An toàn và chất lượng: Khung thép chắc chắn, bạt phủ dày, chống thấm và chịu gió tốt. Tính thẩm mỹ: Cách bố trí hài hòa, phù hợp với hình ảnh thương hiệu và chủ đề sự kiện. Dịch vụ hậu cần: Đơn vị uy tín sẽ hỗ trợ từ khảo sát, thiết kế, thi công đến tháo dỡ.

“Trong ngành này, thời gian là yếu tố sống còn. Một đơn vị chuyên nghiệp có thể hoàn thành lắp dựng chỉ trong vài giờ, kể cả với sự kiện quy mô lớn,” chuyên gia chia sẻ.

Ví dụ: Một triển lãm thương mại tại Cà Mau với hơn 200 gian hàng chỉ mất một ngày để hoàn thiện hệ thống nhà bạt chuyên nghiệp nhờ đội ngũ giàu kinh nghiệm.

3. Công ty tổ chức sự kiện Nghĩa Phát – ví dụ điển hình

Một trong những đơn vị tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí trên là Công ty tổ chức sự kiện Nghĩa Phát.

● Kinh nghiệm thực tế: Đã đồng hành cùng hàng trăm sự kiện từ khai trương, cưới hỏi đến hội chợ quốc tế.

● Thiết bị đa dạng: Nhà bạt, rạp sự kiện, sân khấu, khung truss đủ cho nhiều quy mô.

● Đội ngũ chuyên nghiệp: Thi công nhanh, đảm bảo an toàn.

● Giải pháp trọn gói: Ngoài nhà bạt, còn cung cấp bàn ghế, âm thanh ánh sáng, trang trí.

Nhờ sự chuẩn bị bài bản, Nghĩa Phát được nhiều khách hàng lựa chọn khi cần dịch vụ cho thuê nhà bạt không gian uy tín.

4. Sai lầm thường gặp khi chọn dịch vụ nhà bạt

● Chỉ chọn theo giá: Giá rẻ nhưng vật liệu kém, dễ gây sự cố.

● Không khảo sát mặt bằng: Nền dốc, cây cối, đường điện làm chậm tiến độ.

● Chọn kích thước không chuẩn: Quá nhỏ gây chật chội, quá lớn lãng phí.

● Thiếu dịch vụ bổ sung: Bỏ sót âm thanh, ánh sáng khiến sự kiện thiếu đồng bộ.

5. Case study: Lễ khai trương tại TP.HCM

Một doanh nghiệp tổ chức lễ khai trương showroom ô tô tại TP.HCM với hơn 400 khách. Họ lựa chọn nhà bạt sự kiện của đơn vị uy tín.

Trong vòng nửa ngày, nhà bạt rộng, sân khấu, âm thanh ánh sáng được dựng xong. Dù có mưa rào buổi chiều, chương trình vẫn diễn ra suôn sẻ, khách hàng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và an toàn. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc chọn đúng đối tác.

6. Kết luận

Trong ngành tổ chức sự kiện, chất lượng dịch vụ nhà bạt có thể quyết định thành công của chương trình. Việc chọn đúng đối tác – chẳng hạn như Công ty tổ chức sự kiện Nghĩa Phát – giúp khách hàng yên tâm về khâu hậu cần, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Dù là cưới hỏi, hội chợ, triển lãm hay hội nghị, ưu tiên những đơn vị cung cấp nhà bạt sự kiện uy tín chính là chìa khóa để mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khách mời.