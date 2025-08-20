Hà Nội đổi tên 13 bệnh viện.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đổi tên một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, có hiệu lực từ ngày 19-8-2025.
Theo đó, thành phố đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Cụ thể như sau:
|STT
|Tên cũ
|Tên mới
|1
|Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm
|Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm
|2
|Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì
|Bệnh viện Đa khoa Ba Vì
|3
|Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất
|Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất
|4
|Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai
|Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai
|5
|Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng
|Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng
|6
|Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
|Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức
|7
|Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ
|Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ
|8
|Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai
|Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai
|9
|Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức
|Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
|10
|Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín
|Bệnh viện Đa khoa Thường Tín
|11
|Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
|Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên
|12
|Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh
|Bệnh viện Đa khoa Mê Linh
|13
|Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ
|Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ
Hà Nội hiện có 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.