Hà Nội đổi tên 13 bệnh viện 20/08/2025 12:14

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đổi tên một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, có hiệu lực từ ngày 19-8-2025.

Theo đó, thành phố đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Cụ thể như sau:

STT Tên cũ Tên mới 1 Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm 2 Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì Bệnh viện Đa khoa Ba Vì 3 Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất 4 Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai 5 Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng 6 Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức 7 Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ 8 Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai 9 Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 10 Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín Bệnh viện Đa khoa Thường Tín 11 Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên 12 Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh Bệnh viện Đa khoa Mê Linh 13 Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ

Hà Nội hiện có 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.