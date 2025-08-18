Thông tin mới vụ bé 13 tháng tuổi tử vong trên đường chuyển viện 18/08/2025 12:11

(PLO)- Liên quan đến vụ bé trai tử vong khi chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Bộ Y tế yêu cầu rà soát tất cả quy trình từ lúc bệnh nhi nhập viện đến khi xảy ra tai biến.

Ngày 18-8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Cụ thể, Cục cho biết ngày 17-8, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải nội dung liên quan đến việc "bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh".

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến: "Đây là tai biến y khoa theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, vì vậy đề nghị bệnh viện thực hiện theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kết luận về việc xác định người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có)".

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Tây Ninh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh liên hệ, tổ chức gặp gỡ động viên chia sẻ đối với gia đình người bệnh, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh cũng như người hành nghề và bệnh viện.

Sở Y tế Tây Ninh và bệnh viện cần khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn rà soát tất cả quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra tai biến gây tử vong, đặc biệt trong chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị khí dung adrenalin cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sớm thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn.

Cùng với đó, Sở Y tế Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cần rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, củng cố, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về hoạt động cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.