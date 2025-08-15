1 phòng khám đa khoa liên tục tái diễn chiêu 'vẽ bệnh moi tiền’ 15/08/2025 16:08

(PLO)- Phòng khám đa khoa Tháng Tám liên tục tái phạm “vẽ bệnh moi tiền”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn người bệnh.

Ngày 15-8, Sở Y tế TP.HCM cho biết gần đây đơn vị tiếp tục nhận được các thông tin phản ánh của người dân về việc Phòng khám đa khoa Tháng Tám có dấu hiệu “vẽ bệnh moi tiền”.

Nội dung phản ánh cụ thể là lúc đầu phòng khám tư vấn phá thai nội khoa với giá thấp. Tuy nhiên khi trên giường tiểu phẫu, phòng khám liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, khiến chi phí tăng vọt, có ca tăng đến hàng chục triệu đồng.

Đáng chú ý, có trường hợp phá thai trên 8 tuần tuổi. Lúc thực hiện thủ thuật, nhân viên cố tình làm rất đau để người bệnh đóng gói đặc biệt với giá 26 triệu đồng.

Nhận được phản ánh, ngày 13-8, phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế cùng các chuyên gia sản và ngoại khoa của các bệnh viện TP phối hợp UBND phường Xuân Hòa tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Tháng Tám.

Phòng khám đa khoa Tháng Tám liên tục tái phạm “vẽ bệnh moi tiền”. Ảnh: SYT

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để làm rõ các nội dung liên quan.

Lúc đầu, phòng khám chỉ cung cấp hồ sơ bệnh án ngày 6-8 với chẩn đoán “thai 8 tuần 3 ngày, không đơn thuốc, phiếu thu tiền với giá 580.000 đồng gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm”.

Đồng thời, bác sĩ LHL (bác sĩ điều trị người bệnh) giải trình bệnh nhân chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đưa các phiếu thu mà người bệnh cung cấp các dịch vụ ngày 6-8, trong đó có 2 phiếu thu đều là phí kế hoạch hóa với số tiền 2,8 triệu và 26 triệu đồng, hơn 1 giờ sau, phòng khám và bác sĩ LHL mới cung cấp thêm hồ sơ bệnh án thứ 2 (cùng bệnh nhân này) ghi ngày 7-8: “Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không”.

Theo Sở Y tế, với vi phạm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, ngoài phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa 4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa 3 tháng.

Theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế, trước đó, vào ngày 30-1-2024, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ LHL (hành nghề tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa HC. Hành vi vi phạm là chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng.

Cũng qua thông tin phản ánh của người dân từ đường dây nóng “vẽ bệnh moi tiền”, ngày 6-11-2024, Sở Y tế đã kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám. Hành vi vi phạm là cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 18 tuần).

Ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa là 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa là 3 tháng.

Sở Y tế nhận định đây là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” của Phòng kiểm tra - Pháp chế (trước đây là Phòng Thanh tra) của Sở Y tế vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động “vẽ bệnh moi tiền”, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Sở Y tế kiến nghị cần bổ sung những biện pháp xử phạt hành chính nghiêm hơn nữa như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn. Sở Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TP.HCM để tiến hành điều tra, làm rõ.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường, không rõ ràng và gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh moi tiền”.