Khám chữa bệnh bằng căn cước công dân: Gọn nhẹ và nhanh hơn hẳn! 17/08/2025 06:56

(PLO) - Sử dụng CCCD khi khám chữa bệnh BHYT mang lại nhiều lợi ích như giúp giảm bớt các loại giấy tờ, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Từ ngày 1-8-2025, hệ thống BHXH Việt Nam sẽ đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân (CCCD) với mã số BHXH, áp dụng cho toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong lĩnh vực y tế, việc này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận tiện cho người bệnh và cơ sở khám chữa bệnh.

"Đi khám chỉ mang CCCD, rất tiện lợi!"

Tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân BHYT của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, TP.HCM) đưa CCCD gắn chip cho nhân viên y tế quét mã QR. Chỉ vài chục giây sau, toàn bộ thông tin khám chữa bệnh và quyền lợi BHYT của bà đã hiện trên màn hình.

“Tiện lắm cô, giờ đi khám tôi không phải lục tìm thẻ BHYT giấy hay mấy giấy tờ khác nữa, cũng không còn sợ quên mang theo hồ sơ bệnh án. Mọi thứ gọn nhẹ và nhanh hơn hẳn”, bà Mai nói.

Người dân tới khám chữa bệnh tại bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: DI LINH

Cách đó vài bước chân, anh Trần Hoàng Vũ (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) chia sẻ lần trước đưa cha lên bệnh viện khám, anh phải quay về nhà lấy thẻ BHYT vì quên mang theo, mất cả buổi sáng. Giờ đây, chỉ với CCCD và ứng dụng VNeID trên điện thoại, toàn bộ thông tin bệnh án của cha đã sẵn sàng trên hệ thống.

“Bác sĩ nắm được ngay tình trạng sức khỏe cũng như quá trình điều trị của cha tôi mà không cần hỏi lại nhiều. Với người bệnh lớn tuổi, cứ giảm một khâu chờ đợi là bớt đi nhiều mệt mỏi, lo âu” anh Vũ tâm sự.

Chị Nguyễn Thu Hà (40 tuổi, TP.HCM) đưa con trai 8 tuổi đến khám tại Bệnh viện Lê Văn Việt vì cháu sốt cao liên tục. Do đi gấp nên chị chỉ mang theo CCCD gắn chip và điện thoại.

“Lúc đến quầy đăng ký khám tôi cứ lo phải quay về lấy thẻ BHYT của con. Nhưng nhân viên bảo chỉ cần CCCD của tôi là tra được thông tin bảo hiểm và hồ sơ khám bệnh của cháu, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, chị Hà kể.

Điều khiến chị Hà thấy hơi ngỡ ngàng là sau khi quét thẻ CCCD của chị, trên hệ thống nhanh chóng hiển thị đầy đủ dữ liệu, từ mã thẻ BHYT của con chị cho đến các lần khám trước của cháu. “Không ngờ hệ thống tích hợp được nhiều thông tin thế, đúng là tiện lợi thật".

Giảm thời gian chờ, giảm giấy tờ

Theo bác sĩ chuyên khoa II Kiều Ngọc Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, việc sử dụng CCCD trong khám chữa bệnh BHYT là chủ trương rất đúng đắn và phù hợp trong thời đại số, góp phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh đáng kể.

Trước đây, bệnh nhân muốn khám chữa bệnh bằng BHYT phải xuất trình thẻ BHYT giấy, nhưng trên thẻ lại không có ảnh nên họ phải dùng thêm giấy tờ khác có dán ảnh như bằng lái xe, căn cước công dân hoặc thẻ học sinh... để đối chiếu, xác minh đúng người sở hữu thẻ.

Điều này gây không ít khó khăn cho người dân khi chẳng may quên mang theo một vài giấy tờ, hoặc bị mất thẻ BHYT, đang làm lại loại giấy tờ nào đó... khiến việc xác định chính xác người bệnh trở nên phức tạp hơn.

Trước đây người dân phải mang nhiều giấy tờ để xác minh tại cơ sở khám chữa bệnh. Ảnh: DI LINH.

“Việc tích hợp thông tin BHYT vào CCCD sẽ giúp giảm nhiều thủ tục hành chính, người dân đỡ phiền hà và thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh”, bác sĩ Minh nói.

Đồng quan điểm, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, cho biết việc sử dụng CCCD trong đăng ký khám chữa bệnh BHYT là một thay đổi lớn, là giải pháp tích cực góp phần cải cách thủ tục hành chính, mang lại thuận tiện cho cả người bệnh và cơ sở y tế.

“Đây cũng là yêu cầu trong lộ trình chuyển đổi số, giúp minh bạch thông tin, hạn chế gian lận, trục lợi quỹ BHYT và cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh”, bác sĩ Hạnh nói.

Theo bác sĩ Hạnh, thực tế triển khai cho thấy thời gian tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện nhanh hơn, giảm đáng kể thời gian chờ đợi và khối lượng thủ tục hành chính.

Trước đây, người bệnh BHYT phải mang theo nhiều loại giấy tờ như thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, thì nay chỉ cần CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID trên điện thoại. Hồ sơ khám chữa bệnh cũng không cần mang theo, vì toàn bộ thông tin đã được lưu trữ trên sổ sức khỏe điện tử, thuận lợi cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh.

CCCD gắn chip hiện lưu trữ và kết nối nhiều dữ liệu quan trọng như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, ảnh chân dung và số định danh cá nhân duy nhất. Nhờ liên thông cơ sở dữ liệu giữa Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, khi quét mã QR hoặc đọc chip, bệnh viện sẽ tự động tra cứu mã thẻ BHYT, thời hạn và quyền lợi khám chữa bệnh, thay thế hoàn toàn thẻ BHYT giấy. Nhiều người dân đánh giá rất tiện lợi khi sử CCCD trong khám chữa bệnh BHYT. Một số bệnh viện đã tích hợp sâu hơn, kết nối hồ sơ y tế, đơn thuốc điện tử và kết quả xét nghiệm vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Khi bệnh nhân đăng ký bằng CCCD, bác sĩ có thể tra cứu lịch sử khám trước đó, hỗ trợ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn.

Chủ động khắc phục nếu có bất cập

Theo bác sĩ Hạnh, trong quá trình triển khai thay thế mã BHXH bằng CCCD, bệnh viện Lê Văn Việt cũng gặp một số khó khăn như nhiều người bệnh cao tuổi vẫn giữ thói quen sử dụng thẻ BHYT giấy; một số chưa đăng ký hoặc kích hoạt ứng dụng VNeID, không dùng điện thoại thông minh; dữ liệu thẻ BHYT của một số CCCD chưa đồng bộ...

Cạnh đó, việc tra cứu thông tin qua CCCD gắn chip bằng máy quét mã QR đôi khi gặp lỗi, gây bất tiện trong khâu tiếp nhận. Phần mềm đọc thông tin từ CCCD cũng chưa hoàn toàn ổn định, dẫn đến tình trạng ùn tắc tại khu vực đăng ký khám chữa bệnh.

Để khắc phục, bệnh viện đã trang bị đầy đủ máy quét mã QR CCCD tại các khoa khám bệnh và phòng cấp cứu; áp dụng song song thẻ BHYT giấy và CCCD; tổ chức các buổi hướng dẫn người bệnh cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, phối hợp với công an thực hiện định danh mức 2. Đồng thời, nâng cấp hệ thống mạng internet để bảo đảm người bệnh truy cập VNeID thuận lợi hơn.

Với bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ Minh cho hay bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (HIS) từ sớm và tích hợp sẵn hệ thống này từ lâu, nên khi có chủ trương, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai ngay lập tức mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.