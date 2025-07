Bệnh viện có được chụp hình bệnh nhân khi khám BHYT? 28/07/2025 18:01

Chiều 28-7, Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin xoay quanh việc “bệnh viện phải chụp hình bệnh nhân khi khám bảo hiểm y tế (BHYT) tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương”.

Cụ thể, theo phản ánh của báo chí, cả tháng nay, phòng khám ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) thực hiện chụp hình bệnh nhân trước khi vào khám BHYT. Nhiều bệnh nhân thắc mắc tại sao bệnh viện phải chụp hình bệnh nhân như vậy.

Đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết hiện nay ngành y tế nói chung và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói riêng đang từng bước chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Việc định danh người bệnh bằng hình ảnh trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, cũng như bệnh án điện tử là một trong những bước giúp "chống nhầm lẫn người bệnh", đặc biệt khi các bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế đang từng bước thực hiện chuyển đổi số thông qua các ứng dụng theo quy định. Bệnh viện tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ hình ảnh cá nhân của người bệnh.

Thông tin về vấn đề này, Sở Y tế nhận định hiện nay Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định bắt buộc các cơ sở khám, chữa bệnh phải chụp và lưu trữ hình ảnh người bệnh khi tiếp nhận khám BHYT hoặc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (HSBAĐT).

Hoạt động xác thực thông tin người bệnh bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do Bộ Công an cấp cũng không yêu cầu lưu giữ hình ảnh tại bệnh viện. Trong trường hợp sử dụng hình ảnh để đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư, các hệ thống liên quan phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin cá nhân.

Sở Y tế cho rằng việc bệnh viện chủ động thực hiện chụp hình bệnh nhân nhằm tăng cường định danh, tránh nhầm lẫn người bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý là nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, hoạt động này thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh và phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật và chỉ sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử vào mục đích khám, chữa bệnh; không được sử dụng sai mục đích hoặc trái với quy định của pháp luật.

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân nêu rõ việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm hình ảnh, phải có sự giải thích rõ ràng, minh bạch và được sự đồng ý tự nguyện của người có dữ liệu.

Như vậy, việc chụp hình bệnh nhân trong quá trình khám bệnh chỉ được phép thực hiện khi người bệnh được thông tin đầy đủ về mục đích sử dụng, phạm vi lưu trữ và quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân; phải có sự đồng ý của người bệnh. Đặc biệt, không được coi đây là điều kiện bắt buộc để tiếp nhận khám, chữa bệnh, đặc biệt trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngành y tế TP không khuyến khích triển khai chụp hình bệnh nhân trong trường hợp cơ sở y tế chưa xây dựng đầy đủ quy trình và chưa có quy chế bảo mật thông tin cá nhân.

Trong trường hợp các bệnh viện có nhu cầu ứng dụng hình ảnh hỗ trợ định danh người bệnh nhằm tăng cường quản lý người sử dụng thẻ BHYT, nâng chất lượng khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và báo cáo về Sở Y tế (các phòng chức năng).

Việc này nhằm để Sở Y tế hướng dẫn, đánh giá về tính pháp lý, quy trình thực hiện và khả năng bảo mật, bảo đảm quyền riêng tư cho người bệnh, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; tuyệt đối không gây phiền hà, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh khi tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, và yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện chuyển đổi số gắn với bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh được thực hiện đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và không phát sinh thủ tục hay phiền hà cho người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh.