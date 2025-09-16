Hai kẻ có lý lịch bất hảo cướp giật khiến nạn nhân mắc bệnh tâm thần 16/09/2025 16:51

(PLO)- Hai kẻ có nhiều tiền án tiếp tục thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Long An cũ và TP.HCM, trong đó có 1 vụ làm nạn nhân mắc bệnh tâm thần.

Ngày 16-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Giang Đức Cường (39 tuổi, ngụ TP.HCM) và Đoàn Thái Học (42 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12-2024, Cường và Học đã 3 lần sử dụng xe mô tô Suzuki Raider gắn biển số giả 84H1-182.90 để thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại Long An cũ và TP.HCM.

Giang Đức Cường và Đoàn Thái Học tại phiên tòa. Ảnh: HD

Vụ thứ nhất xảy ra ngày 24-9-2024 tại huyện Cần Đước, Long An cũ. Cả hai áp sát, giật sợi dây chuyền 18K của ông BVC. Trên đường bị cướp, ông C ngã xe, chấn thương sọ não, thương tật 74% và mất khả năng nhận thức. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong vụ này hơn 222 triệu đồng.

Chưa dừng lại, ngày 24-10-2024, tại huyện Cần Giuộc, Long An cũ, nhóm này tiếp tục giật sợi dây chuyền gần 64 triệu đồng của anh NPT. Sau đó, số vàng được bán lấy 43 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 5-12-2024, Cường và Học gây ra vụ cướp thứ ba tại huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM, chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng 610 trị giá hơn 17,5 triệu đồng của anh ĐA. Tuy nhiên, khi chạy đến thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ thì bị lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ cùng tang vật.

Tổng cộng, hai bị cáo đã chiếm đoạt số tài sản trị giá 303,6 triệu đồng. Ngoài thiệt hại vật chất, hành vi của họ còn khiến ông BVC mắc bệnh tâm thần sau chấn thương.

Quá trình điều tra cho thấy Giang Đức Cường là đối tượng tái phạm nguy hiểm, từng nhiều lần thụ án về tội cướp giật tài sản. Đoàn Thái Học cũng có nhân thân xấu, ba lần lãnh án tù về tội cố ý gây thương tích và cướp giật.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có đồng phạm nhưng không mang tính tổ chức, Giang Đức Cường và Đoàn Thái Học cùng là người rủ rê, đồng thời cùng là người thực hành vi, tái diễn nhiều lần, gây nguy hiểm cho xã hội.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Giang Đức Cường 20 năm tù, Đoàn Thái Học 17 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.