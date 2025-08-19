Nợ nần, người phụ nữ ra tay tàn nhẫn với hàng xóm để cướp vàng 19/08/2025 14:57

(PLO)- Vay tiền lãi suất cao nhưng không có khả năng trả, Phương đã lên kế hoạch giết hàng xóm cướp tài sản rồi phi tang xác dưới sông.

Ngày 19-8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi) án tử hình về tội giết người và bốn năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Thị Kiều Phương vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt (không rõ họ, tên địa chỉ), không có khả năng chi trả.

Ngày 17-2, Phương hỏi mượn tiền và vàng của Bùi Văn Thuận là người cùng xóm để trả nợ, nhưng Thuận không đồng ý. Phương biết Thuận có đeo nữ trang, hàng ngày khoảng 02 giờ sáng, Thuận thường đi xe đạp từ nhà đến chợ nên Phương nảy sinh ý định giết Thuận để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện, Phương chuẩn bị dao, búa kim loại để vào cốp xe mô tô rồi đi tìm Thuận. Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 18-2, Phương điều khiển xe mô tô đến khu vực tổ 02, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang gặp Thuận chạy xe đạp đến, Phương kêu Thuận dừng xe lại, đi đến cặp mé sông nói chuyện.

Để có tiền trả nợ, Phương đã lên kế hoạch giết hàng xóm cướp tài sản rồi phi tang xác dưới sông. Ảnh: HD

Tại đây, Phương dọa Thuận nếu không cho mượn vàng thì sẽ giết nhưng Thuận vẫn không đồng ý. Phương liền cầm cây búa mang theo sẵn tấn công làm Thuận bất tỉnh. Phương gỡ lấy 02 nhẫn vàng 24k và 01 nhẫn vàng 18k của Thuận để vào túi áo khoác. Sau đó, Phương lấy cây dao đi đến cắt vào vùng cổ của Thuận.

Thấy Thuận đã chết, Phương lấy lục bình đậy lên người nạn nhân nhằm phi tang xác rồi đi về nhà, ném bỏ cây búa dưới sông sau nhà, còn cây dao thì rửa sạch máu để lại vào khu vực nhà bếp. Đến khoảng 07 giờ ngày 18-2, Phương đến tiệm vàng bán 3 nhẫn vàng được hơn 33 triệu đồng. Phương đem số tiền trên về nhà cất giấu và trả nợ của những người vay trước đó và tiêu xài.

Đến ngày 20-2, Phương đến cơ quan điều tra đầu thú việc giết hàng xóm.