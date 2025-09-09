Hải Phòng: Xe điện trẻ em lại tung hoành trên vườn hoa gây tai nạn, người dân bức xúc 09/09/2025 09:51

(PLO)-Nhiều người dân bức xúc vì tình trạng xe điện trẻ em tự chế chạy như 'đua' trong vườn hoa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tình trạng này diễn ra từ lâu mà Hải Phòng vẫn chưa thể dẹp triệt để.

Nguy hiểm rình rập từ xe điện trẻ em tự chế

Chiều 6-9, tại vườn hoa Tam Kỳ (Hải Phòng), một chiếc xe điện trẻ em đã đâm trúng người đàn ông đang chơi cầu lông, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Người đàn ông này sau đó được đưa ngay đi bệnh viện để chụp, chiếu và may mắn không có chấn thương nào.

Vụ việc nhanh chóng gây bức xúc, dư luận cho rằng tình trạng xe điện chạy bát nháo trong khu vực công cộng đã diễn ra lâu nay, cần sớm chấn chỉnh để tránh tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, hồi tháng 2-2025, một phụ nữ tập thể dục ở Vườn hoa Nguyễn Trãi (công viên Máy Tơ), cũng đã bị một xe điện trẻ em tông trúng khiến người này phải nhập viện cấp cứu và mổ ngay trong đêm.

Xe điện trẻ em tự chế tung hoành trên vườn hoa Tam Kỳ tối 6-9. Ảnh: NB

Tối cùng ngày 6-9, ghi nhận ở vườn hoa Tam Kỳ vẫn có hàng chục xe điện trẻ em, xe 3 bánh tự chế phóng nhanh, luồn lách trên các lối đi, bất chấp người dân đang tập thể dục, sinh hoạt.

Một nhóm người cao tuổi khiêu vũ ở đây buộc phải dùng xe chặn lại, để tránh bị lao vào. Ông Kh. (phường Hồng Bàng) bức xúc: “Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng các cháu vẫn phóng ầm ầm, rất nguy hiểm nên buộc phải chặn đường để có chỗ tập luyện”.

Anh Đ. (phường An Biên) cũng than phiền: “Cuối tuần gia đình đưa con ra hóng gió, chỉ 10 phút là phải về vì xe điện chạy loạn xạ, không gian công cộng thành nơi kinh doanh tự phát. Với những xe điện trẻ em tốc độ cao như này, nếu không làm chủ được tốc độ, rất nguy hiểm nếu các em va phải người khác. Đáng lo hơn là có thể chạy xuống đường, va vào phương tiện giao thông sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn”.

Không chỉ ở vườn hoa Tam Kỳ, nhiều vườn hoa khác như trên dải vườn hoa trung tâm thành phố, Miếu An Đà…. cũng xuất hiện tình trạng cho thuê xe điện trẻ em khiến người dân vô cùng bức xúc. Trước đây, tại công viên Máy Tơ và Công viên 53 Lạch Tray cũng từng tồn tại dịch vụ này, nhưng sau khi báo chí phản ánh, chính quyền đã cho dừng để đảm bảo an toàn.

Chính quyền vào cuộc

Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng – đơn vị quản lý dải vườn hoa trung tâm thành phố cho biết hiện có 5 hộ đang kinh doanh xe điện tại Tam Kỳ, trong đó nhiều xe ba bánh tự chế rất nguy hiểm. Ngay sau vụ va chạm ngày 6-9, Ban Quản lý đã làm việc với các hộ, yêu cầu chấm dứt kinh doanh.

Người dân khiêu vũ tại vườn hoa tam kỳ phải dùng xe máy che chắn, sợ những chiếc xe điện trẻ em tự chế lao vào gây tai nạn. Ảnh: NB

“Tuy nhiên, việc cấm cho thuê xe điện trẻ em cũng gặp nhiều khó khăn do chưa có sự phối hợp giữa các bên. Hiện nay, Tổ quản lý dải vườn hoa trung tâm chỉ có 6-7 người, quản lý cả dải vườn hoa rất dài. Nhiều khi chúng tôi gần đi đến, các hộ cho thuê xe điện đã rút gần hết xe” – Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng cho biết.

Trước kia, khi còn chính quyền 3 cấp, Ban quản lý thuộc quận Hồng Bàng, cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp giữa công an các phường thuộc quận này để xử lý các vấn đề lộn xộn trên dải vườn hoa. Tuy nhiên, từ khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, cơ chế này chưa được xây dựng lại. Theo giải thích của Ban quản lý, việc bảo đảm an ninh trật tự, như tại vườn hoa Tam Kỳ, có đến 2 phường liên quan là An Biên và Hồng Bàng.

“Tới đây, Ban sẽ đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp với chính quyền và công an các phường, từ đó có cơ chế xử phạt không chỉ ở riêng vườn hoa Tam Kỳ mà còn với cả dải vườn hoa trung tâm thành phố” - Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng nói.

Một số xe điện trẻ em Ban quản lý thu giữ. Ảnh: NS

Cũng liên quan đến vụ việc này, dù vụ tai nạn xảy ra trên vườn hoa Tam Kỳ- “khu vực thuộc phường An Biên quản lý” theo cách giải thích của Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng, tuy nhiên, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng cho biết sau vụ việc, phường cũng đã ngay lập tức có văn bản ngày 7-9 đề nghị chấn chỉnh quản lý khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố.

Văn bản nêu rõ nhiều hoạt động kinh doanh hàng rong, để xe bừa bãi, đặc biệt là cho thuê xe điện, xe ba bánh tự chế gây nguy hiểm cho người dân và mất an toàn giao thông. Đã có một số vụ việc, người sử dụng xe điện va chạm, gây tai nạn cho người dân gây dư luận xấu trong công tác quản lý tại khu vực dải trung tâm thành phố.

UBND phường đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng kiên quyết chấm dứt các hoạt động trái phép; đồng thời, công an phường xử lý nghiêm các vi phạm an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách.

Cùng với đó, đề nghị Công an phường chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực dải trung tâm thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách đến thành phố tham quan, du lịch.

Phường này cũng giao Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường thường xuyên giám sát các hoạt động quản lý đô thị, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tại khu vực dải trung tâm; hiệp đồng bố trí các lực lượng phối hợp khi Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng đề xuất.