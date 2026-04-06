Hệ sinh thái khu công nghiệp: Động lực tăng trưởng của VRG 06/04/2026 09:19

(PLO)- Bên cạnh mảng cao su truyền thống, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang bứt phá rất mạnh mẽ với lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, mở ra một không gian phát triển mới.

Trong gần một thế kỷ phát triển, VRG không ngừng tìm kiếm hướng đi nhằm khai thác tối đa nguồn lực đất đai. Từ lợi thế truyền thống, việc đầu tư hạ tầng công nghiệp đã trở thành một trụ cột trọng yếu, mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng to lớn. Sự chuyển dịch này vừa tối ưu hóa quỹ đất, vừa thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa.

Phát huy lợi thế quỹ đất và bứt phá doanh thu ấn tượng

VRG đã tận dụng hiệu quả lợi thế quỹ đất rộng lớn và vị trí chiến lược để phát triển lĩnh vực khu công nghiệp. Lĩnh vực này là một trong sáu mảng kinh doanh cốt lõi được Chính phủ giao phó. Đây là trụ cột trọng yếu tạo động lực tăng trưởng bền vững, đồng thời là mũi nhọn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hiện nay, hệ sinh thái của VRG bao gồm 14 khu công nghiệp đang được quản lý và khai thác với tổng diện tích hơn 4.200 ha.

Các dự án này phân bổ chủ yếu tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Gia Lai, thu hút hơn 820 nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra khoảng 260.000 việc làm.

Không dừng lại ở sản xuất công nghiệp, các khu vực này còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa.

Một góc khu công nghiệp Long Khánh.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sở hữu lợi thế lớn với quỹ đất chờ thu hút đầu tư lên tới khoảng 1.600 ha đất công nghiệp và 125 ha đất dịch vụ tại các điểm nóng công nghiệp như Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh. Quỹ đất dồi dào này là điểm tựa vững chắc để đón dòng vốn đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu một cột mốc thành công rực rỡ khi hầu hết các dự án đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, diện tích cho thuê mới đạt khoảng 128 ha đất công nghiệp, hoàn thành 100% kế hoạch và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 67,1% so với năm 2024. Tỉ lệ lấp đầy trên tổng diện tích thương phẩm duy trì ở mức rất cao, đạt trên 90%.

Về mặt tài chính, tổng doanh thu từ lĩnh vực này vượt mốc 2.770 tỉ đồng, tương đương 103,5% kế hoạch năm. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.250 tỉ đồng, bằng 114,6% mục tiêu đề ra.

Những chỉ số tài chính xuất sắc này không chỉ khẳng định hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao mà còn minh chứng cho sức hấp dẫn mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng do VRG phát triển.

Tầm nhìn mở rộng và hướng tới mô hình sinh thái bền vững

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng với tỉ lệ lấp đầy đã ở ngưỡng cao, khả năng tăng trưởng cho thuê mới trong ngắn hạn tại một số khu công nghiệp hiện hữu không còn nhiều dư địa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của giới đầu tư, VRG đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án mở rộng và đầu tư mới.

Tập đoàn đang triển khai thêm 5 khu công nghiệp đã có chủ trương đầu tư. Trong đó, nổi bật là Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (Tây Ninh) đã chính thức được khởi công vào cuối năm 2025.

Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng cũng đang tổ chức triển khai; cùng với các dự án Nam Đồng Phú, Bắc Đồng Phú, Minh Hưng 3 dự kiến sẽ sớm được khởi công trong thời gian tới. Sau khi các dự án này hoàn thành, toàn bộ hệ thống của tập đoàn sẽ được nâng lên 19 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.300 ha.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sở hữu lợi thế cực lớn với quỹ đất chờ thu hút đầu tư khoảng 1.600 ha đất công nghiệp và 125 ha đất dịch vụ tại TP., Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai và Hải Phòng.

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú với môi trường sản xuất sạch nhiều cây xanh, đã và đang làm hài lòng nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Đón đầu xu thế phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, VRG định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại – xanh – thông minh – bền vững.

Tập đoàn đang nỗ lực chuyển đổi các dự án hiện hữu theo mô hình khu công nghiệp xanh, tuần hoàn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành.

Các giải pháp xanh hóa từ việc phát triển hệ thống cây xanh, tối ưu hạ tầng xử lý nước thải cho đến việc ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý đang được tích cực triển khai đồng bộ.

Bước sang năm 2026, VRG đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng để sớm đưa Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 vào vận hành.

Song song đó, tập đoàn sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp xanh.

Với nền tảng vững chắc và định hướng phát triển bền vững, hệ thống khu công nghiệp của VRG tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư quốc tế trong chặng đường sắp tới.