Hôm nay thị trường chứng khoán đạt số điểm kỷ lục 21/08/2025 17:53

(PLO)-Thị trường chứng khoán vừa đạt số điểm kỷ lục, vừa có ý nghĩa thịnh vượng trong tương lai.

Phiên giao dịch hôm nay (21-8), thị trường chứng khoán có sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng điểm từ khi mở phiên đến khi đóng cửa.

Thị trường chứng khoán đã có lúc tăng 28 điểm đưa chỉ số VN-Index lên con số kỷ lục 1.692 điểm. Điều này báo hiệu cho cú vượt mốc lịch sử 1.700 điểm có thể không còn xa nữa.

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng toàn bộ thị trường hôm nay. Đặc biệt, các cổ phiếu họ ngân hàng tiếp tục dẫn dắt và động lực cho cú tăng điểm kỷ lục.

Nhiều mã tăng trần hoặc tăng mạnh như STB, VIB, TPB, MSB, LPB, VPB. Nhóm này trở thành động lực chính kéo chỉ số VN-Index đi lên.

Theo giới phân tích, ngân hàng đang tạo ra một câu chuyện hấp dẫn giới đầu tư. Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nới room tín dụng cho các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, cho phép họ đẩy mạnh cho vay trong mùa cao điểm cuối năm. Điều này mở ra triển vọng tăng trưởng lợi nhuận (EPS) cho cả năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước có khả năng duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, đặc biệt nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng mở rộng tín dụng.

Một số ngân hàng có câu chuyện đặc thù như tái cấu trúc thành công, tăng trưởng tín dụng vượt trội.

Đặc biệt, khi Chính phủ tăng cường giải ngân vốn cho các dự án hạ tầng, một chuỗi hiệu ứng tích cực sẽ được tạo ra, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.

Vì các dự án đầu tư công quy mô lớn như đường cao tốc, sân bay, cầu cảng,... cần một lượng vốn khổng lồ.

Các doanh nghiệp và nhà thầu xây dựng khi trúng thầu sẽ có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mua sắm máy móc, nguyên vật liệu và chi trả lương công nhân. Việc này giúp các ngân hàng đẩy mạnh cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tăng thu nhập từ lãi suất.

Kết phiên, VN-Index tăng 23 điểm đưa chỉ số này đạt 1.688 điểm, một con số biểu trưng về ý nghĩa lộc phát. Giá trị thanh khoản cũng tăng vọt gần 52.000 tỉ đồng.