Ngày lịch sử của thị trường chứng khoán 12/08/2025 17:00

Phiên giao dịch hôm nay (12-8), thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi chỉ số VN-Index chính thức vượt mốc 1.600 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất phiên và xác lập kỷ lục mới.

Theo giới phân tích, đà tăng mạnh mẽ này được lý giải bởi nhiều yếu tố chính.

Đầu tiên, dòng tiền mạnh mẽ đóng vai trò chủ chốt. Mặc dù xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên, nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn rất dồi dào đặc biệt là vào cuối giờ giao dịch, giúp chỉ số phục hồi và tăng điểm.

Thứ hai, sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, đã tạo nên động lực chính. Nhóm cổ phiếu này đóng vai trò trụ cột, đóng góp phần lớn vào đà tăng của VN-Index, với 6 trên 10 mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số thuộc nhóm ngành này.

Thứ ba, tâm lý nhà đầu tư tích cực và niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam đã củng cố thêm đà tăng. Dòng tiền không chỉ tập trung ở một vài nhóm mà lan tỏa đều khắp các ngành, tạo nên một sự tăng trưởng vững chắc.

Mặc dù thị trường chứng khoán vẫn tồn tại một số rủi ro như việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh và thanh khoản có sự phân hóa, nhưng nhìn chung dòng tiền vẫn được đánh giá là "khỏe" và xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường vẫn đang được duy trì.

Theo ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch AFA Group, mặc dù định giá thị trường có lẽ không còn quá hấp dẫn, nhưng tâm lý hưng phấn và dòng tiền vẫn đang là yếu tố chính thúc đẩy thị trường. Trong bối cảnh này, việc mua bán cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Dòng tiền hiện tại vẫn đang rất khỏe, nhưng nhà đầu tư cần phải quản trị rủi ro chặt chẽ và lựa chọn cổ phiếu một cách thông minh, tránh mua theo tâm lý "đắt hay rẻ".

"Quan điểm chung là thị trường vẫn có thể tiếp tục đà hưng phấn, nhưng định giá đã trở nên căng hơn và rủi ro cũng cao hơn. Do đó, nhà đầu tư nên có sự phân bổ danh mục hợp lý. Việc mua bán liên tục liên tục có thể mang lại hiệu quả không cao bằng việc nắm giữ những cổ phiếu tốt trong dài hạn" - ông Long khuyến nghị.

Kết phiên, VN-Index tăng hơn 11 điểm đưa chỉ số này chạm mức 1.608 điểm, với giá trị thanh khoản gần 46.000 tỉ đồng (gần 1,8 tỉ USD).