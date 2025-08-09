Nhìn lại tuần 'màu hồng' của chứng khoán, 4 công ty giá trị trên 10 tỉ USD 09/08/2025 14:22

(PLO)-Thị trường chứng khoán đã thiết lập nhiều kỷ lục trong tuần này.

Phiên giao dịch trong tuần từ ngày 4 đến ngày 8-8, thị trường chứng khoán đã tạo sự sôi động bậc nhất.

Cũng trong tuần này, thị trường chứng khoán thiết lập các kỷ lục không tưởng. Đầu tiên, chỉ số VN-Index thiết lập mức kỷ lục 1.592 điểm. Mức đỉnh lịch sử này được thiết lập trong phiên giao dịch ngày 7-8-2025, khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, thu hút dòng tiền lớn và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Đặc biệt thanh khoản thị trường tăng rất mạnh, với mức bình quân trên 40.000 tỉ đồng, nhưng vào ngày 5-8, giá trị thanh khoản chạm 78.000 tỉ đồng, tương đương 3 tỉ USD.

Mặc dù trụ cột của thị trường chứng khoán gồm bất động sản và ngân hàng tạo đà tăng mạnh nhưng nhìn cụ thể hơn, các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM, mới tạo ra sự tăng giá ấn tượng, qua đó thúc đẩy thị trường đi lên.

Nhìn chung, chỉ số VN-Index đã có một tuần giao dịch tăng điểm ấn tượng. Mặc dù phải đối mặt với áp lực chốt lời và rung lắc mạnh trong các phiên, chỉ số vẫn duy trì được đà tăng và kết thúc tuần ở mức cao nhất, chính thức vượt qua đỉnh lịch sử đã thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý sự bán ròng của khối ngoại và những cú rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư cần tỉnh táo lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thay vì chạy theo đà tăng nóng.

Nhìn về dài hạn, thị trường chứng khoán sẽ phát triển ổn định và bền vững hơn. Theo Công ty chứng khoán SSI, Chính phủ vẫn yêu cầu phải quyết liệt phát triển thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình này có thể là việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, dự kiến vào tháng 10-2025.

Hiện có bốn lĩnh vực cải cách trọng tâm đang được triển khai: Đó là phát triển sản phẩm mới như giao dịch trong ngày (day trading), quyền chọn (options).

Bên cạnh đó, Chính phủ đang ưu tiên thúc đẩy niêm yết mới và đẩy nhanh tiến trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước nhằm gia tăng độ rộng và thanh khoản của thị trường.

Các thay đổi về quy định đang hướng tới việc đơn giản hóa quy trình mở tài khoản, loại bỏ các yêu cầu như xác thực sinh trắc học và hợp pháp hóa lãnh sự.

Chính phủ cũng đang tăng cường tính minh bạch liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, chuyển từ cơ chế do doanh nghiệp tự quyết sang cơ chế giám sát theo quy định.

Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để xây dựng khung pháp lý cho các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Sáng kiến này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư tổ chức có chiến lược đầu tư dài hạn và cần quản lý rủi ro tỷ giá.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố lộ trình triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho các giao dịch cổ phiếu. Các bước chuẩn bị về mặt pháp lý và thể chế dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026, và hệ thống CCP sẽ chính thức vận hành vào quý I-2027.