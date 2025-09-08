Hôm nay tuyên án phúc thẩm vụ cháy quán karaoke An Phú 08/09/2025 05:50

(PLO)- Tại phiên tòa phúc thẩm, nữ cán bộ công an vẫn tiếp tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt...

Theo thông báo của HĐXX, chiều 8-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ tuyên án phúc thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) khiến 32 người thiệt mạng.

Nữ cán bộ tiếp tục kêu oan

Trong số 5 bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ) vẫn một mực khẳng định mình bị oan.

Còn các bị cáo khác là Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân, Vũ Trường Sơn, và Phạm Quốc Hùng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Hồng phạm tội ở 4 nội dung: Hồng là người nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú khi không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC; Hồng là người thuê ông Nguyễn Nhất Linh lắp đặt thiết bị PCCC cho cơ sở này;

Bị cáo Hồng là người nhờ bị cáo Nguyễn Thành Luân ký vào biên bản kiểm tra nghiệm thu để hoàn tất thủ tục pháp lý; Bị cáo Hồng là người nhờ bị cáo Phạm Quốc Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC tại cơ sở karaoke An Phú.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại phiên toà phúc thẩm vẫn khẳng định mình bị oan. Ảnh: LÊ ÁNH

Lý giải cho việc kêu oan của mình, cả bị cáo Hồng và luật sư bào chữa cho rằng toàn bộ các nội dung buộc tội nêu trên chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo khác (Lê Anh Xuân, Nguyễn Thành Luân) và người làm chứng Nguyễn Nhất Linh.

Ngoài lời khai, hồ sơ vụ án không có bất kỳ chứng cứ vật chất, tài liệu gốc hoặc vật chứng cụ thể nào chứng minh bị cáo Hồng thực hiện những hành vi như cáo buộc.

Các cơ quan tố tụng cũng không thu thập được các tài liệu mang tính chất chứng minh như: Hợp đồng thi công giữa bị cáo Hồng và ông Hà (cha bị cáo Xuân), dữ liệu cuộc gọi, cũng như chứng từ chuyển tiền giữa các bên có liên quan...

Ngoài ra, bị cáo này còn trình bày có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi những người có thẩm quyền cao hơn vị trí của mình cũng phải có trách nhiệm trong vụ việc này.

Tại tòa, 4 bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội giống như bản án sơ thẩm đã xác định và cho biết trước khi mở phiên toà phúc thẩm đã tự nguyện hỗ trợ thêm tiền cho gia đình của các bị hại nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Viện kiểm sát: Bị cáo Hồng không bị oan

Tại phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM tuy không đưa ra mức đề nghị giảm hình phạt cụ thể cho các bị cáo nhưng đã đề nghị theo hướng giảm nhẹ.

Đại diện VKS cho biết các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại (Sơn khắc phục thêm trên 1 tỉ đồng, Luân 365 triệu đồng...), các bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo theo hướng bị cáo nào khắc phục thêm nhiều tiền thì giảm nhẹ nhiều hơn...

Đối với quan điểm kêu oan của bị cáo Hồng, đại diện VKS cho rằng xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc quy kết bị cáo Hồng phạm tội giống như bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tuy bị cáo Hồng kêu oan nhưng bị cáo này vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả của bị cáo nên VKS vẫn đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo này.

Đối với các bị hại yêu cầu tăng số tiền bồi thường (mai táng phí, trợ cấp...), theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các khoản bồi thường, hơn nữa đến thời điểm hiện tại, gia đình các bị hại đã nhận được nhiều tiền hơn ban đầu (do các bị cáo chủ động khắc phục thêm) nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị hại.