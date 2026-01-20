iMac là gì? Cập nhật các dòng iMac mới, bán chạy hiện nay 20/01/2026 14:26

(PLO)- iMac là gì- nhiều người thắc mắc khi tìm hiểu về dòng máy tính để bàn của Apple. Đây là thiết bị all-in-one, tích hợp màn hình và phần cứng trong một khối gọn gàng. Qua từng thế hệ, iMac được cải tiến về thiết kế và hiệu năng để đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí cơ bản.

iMac là gì?

iMac là dòng máy tính để bàn all-in-one do Apple phát triển, trong đó màn hình và toàn bộ linh kiện được tích hợp trong một thân máy duy nhất. Thiết kế này giúp tiết kiệm không gian và giảm số lượng dây kết nối khi sử dụng.

Thiết kế iMac all-in-one gọn gàng, hiện đại.

iMac sử dụng hệ điều hành macOS, hỗ trợ tốt cho các tác vụ như làm việc văn phòng, học tập, chỉnh sửa hình ảnh và video cơ bản. Người dùng có thể kết nối iMac với bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi thông qua các cổng kết nối được trang bị sẵn.

Các dòng iMac hiện nay sử dụng chip Intel hoặc Apple Silicon tùy theo phiên bản và năm sản xuất. Apple thường nâng cấp iMac về hiệu năng, chất lượng màn hình và khả năng hiển thị để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Các dòng iMac mới, bán chạy hiện nay

Hiện nay, iMac chủ yếu gồm các phiên bản sử dụng chip Apple Silicon và một số mẫu Intel đời cũ vẫn còn được quan tâm. Mỗi dòng có khác biệt về hiệu năng, kích thước màn hình và đối tượng sử dụng.

iMac M4: Phiên bản mới nhất hiện nay

iMac M4 được trang bị chip Apple M4 với CPU 8 lõi và GPU 8 lõi, sử dụng kiến trúc SoC giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm điện. Máy hỗ trợ Apple Intelligence, Neural Engine 16 lõi và băng thông bộ nhớ lên đến 120GB/s.

Mẫu iMac này có màn hình Retina 4,5K 24 inch, độ sáng 500 nit và dải màu P3, phù hợp cho công việc sáng tạo và làm việc dài giờ. Phiên bản hai cổng Thunderbolt/USB 4 đáp ứng tốt nhu cầu kết nối cơ bản trong môi trường văn phòng hoặc gia đình.

iMac M3: Lựa chọn cân bằng hiệu năng và giá

iMac M3 sử dụng chip Apple M3 với CPU 8 lõi và GPU 8 lõi, cho hiệu năng ổn định trong các tác vụ hằng ngày. So với M4, chip M3 có băng thông bộ nhớ thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc phổ thông.

Cân bằng giữa sức mạnh xử lý và trải nghiệm hiển thị.

Thiết bị sở hữu màn hình Retina 4,5K 24 inch, hỗ trợ True Tone và dải màu rộng P3. iMac M3 phù hợp với người dùng cần một máy tính để bàn gọn gàng, đồng bộ hệ sinh thái Apple và hiệu năng vừa đủ.

iMac M1 (2021): Phù hợp nhu cầu sử dụng cơ bản

iMac M1 là thế hệ iMac Apple Silicon đầu tiên, sử dụng chip M1 với CPU và GPU tích hợp, mang lại hiệu suất cao hơn so với các mẫu Intel cùng thời điểm. Máy có màn hình Retina 4,5K 24 inch và thiết kế mỏng, nhẹ.

Phiên bản này phù hợp với người dùng làm việc văn phòng, học tập, chỉnh sửa hình ảnh và video cơ bản. Ưu điểm của iMac M1 nằm ở hiệu năng ổn định, tiêu thụ điện năng thấp và khả năng hoạt động mát mẻ.

iMac Intel (đời cũ): Ưu nhược điểm cần cân nhắc

iMac Intel sử dụng bộ xử lý Intel Core i3, i5 hoặc i7, kết hợp GPU rời AMD Radeon Pro, đáp ứng tốt các phần mềm truyền thống. Phiên bản 21,5 inch có màn hình Retina 4K và hỗ trợ nâng cấp RAM lên đến 32GB.

Tuy nhiên, iMac Intel có mức tiêu thụ điện năng cao hơn và không được tối ưu như Apple Silicon. Dòng máy này phù hợp với người cần tương thích phần mềm cũ hoặc ưu tiên GPU rời hơn là hiệu suất trên mỗi watt.

Mua iMac ở đâu uy tín?

CellphoneS là hệ thống bán lẻ cung cấp iMac chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ hóa đơn, bảo hành theo tiêu chuẩn của Apple. Các sản phẩm tại đây được cập nhật đa dạng phiên bản, giúp bạn dễ dàng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Khi mua iMac tại CellphoneS, bạn được hưởng chính sách giá minh bạch cùng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Hệ thống cửa hàng rộng khắp và đội ngũ tư vấn có kiến thức sản phẩm giúp quá trình mua sắm diễn ra thuận tiện và rõ ràng.

iMac là gì là câu hỏi thường gặp khi tìm hiểu về dòng máy tính để bàn all-in-one của Apple. Với nhiều phiên bản từ Apple Silicon đến Intel, iMac đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc và sử dụng hằng ngày. Việc lựa chọn đúng dòng iMac và địa chỉ mua uy tín sẽ giúp giữ trải nghiệm sử dụng lâu dài và ổn định.