OPPO Find X9 chính thức ra mắt: Chip Dimensity 9500, Camera tele 50MP, Pin 7500mAh 07/11/2025 15:07

(PLO)- OPPO Find X9 đã chính thức được trình làng với nhiều cải tiến đáng chú ý về cấu hình và tính năng. Dòng sản phẩm này tập trung vào ba điểm nhấn chính là bộ xử lý mạnh mẽ, hệ thống camera chuyên nghiệp và viên pin dung lượng khủng. Những nâng cấp này cho trải nghiệm sử dụng vượt trội, phục vụ tốt nhu cầu người dùng.

OPPO Find X9 chính thức ra mắt khi nào? Giá bao nhiêu?

OPPO đã ra mắt dòng Find X9 chính thức tại Trung Quốc vào ngày 16-10-2025 với hai phiên bản là OPPO Find X9 và phiên bản OPPO Find X9 Pro. Tại thị trường Trung Quốc, giá bán sản phẩm dao động từ 4.399 CNY đến 5.799 CNY tùy theo phiên bản.

Find X9 ra mắt vào ngày 16-10 với nhiều mức giá phù hợp.

Đối với thị trường Việt Nam, giá bán sẽ dao động từ 22,99 triệu đến 32,99 triệu đồng theo một số phiên bản dung lượng nhất định. Cụ thể, thương hiệu đã công bố mức giá mang tính tham khảo cho một số các phiên bản dung lượng Find X9 như sau:

Phiên bản

Giá dự kiến tại CellphoneS

Find X9 12GB + 256GB

Từ 22.990.000 VNĐ

Find X9 16GB + 512GB

Từ 26.990.000 VNĐ

Find X9 Pro 16GB + 512GB

Từ 32.990.000 VNĐ



Điện thoại OPPO Find X9 có gì nổi bật?

OPPO Find X9 nổi bật với chip Dimensity 9500 thế hệ mới nhất, bộ ba camera độ phân giải cao 50MP và viên pin lớn 7025mAh kết hợp sạc nhanh. Những ưu điểm này của chiếc điện thoại sẽ được phân tích chi tiết trong các phần tiếp theo.

Chip Dimensity 9500

Dimensity 9500 là bộ xử lý 8 nhân do MediaTek phát triển, mang đến hiệu suất vượt trội khi kết hợp cùng công nghệ Trinity Engine 2.0 do OPPO tối ưu. Hệ thống này giúp tối ưu CPU, GPU và bộ nhớ đệm một cách thông minh, đảm bảo thiết bị vận hành mượt mà.

Chip tiên tiến trên giúp hiệu suất CPU của OPPO Find X9 cải thiện 15% và GPU cũng tăng 15%. Điểm đặc biệt là bộ xử lý này giúp mức tiêu hao năng lượng của thiết bị giảm xuống tới 15,65% trong khi khả năng duy trì hiệu suất tải nặng tăng 37%.

Người dùng sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi thực hiện các thao tác hàng ngày như lướt web, xem video hay nhắn tin. Các tựa game đồ họa cao, cùng khả năng quay video độ phân giải chi tiết cũng chạy ổn định trong thời gian dài mà ít bị giật lag hay gặp vấn đề về nhiệt độ.

Camera tele 50MP

Hệ thống camera sau gồm ba ống kính chính với độ phân giải 200MP + 50MP + 50MP giúp mang lại trải nghiệm chụp ảnh rõ nét. Trong đó, camera tele Hasselblad 200MP là điểm nhấn đặc biệt với khẩu độ f/2.1, tiêu cự 70mm, hỗ trợ ổn định hình ảnh quang học (OIS) và khả năng Siêu Zoom 120X.

Bên cạnh đó, camera góc rộng 50MP khẩu độ f/1.5, tiêu cự 23mm và tích hợp OIS cho chất lượng ảnh sắc nét. Camera siêu rộng 50MP có khẩu độ f/2.0, tiêu cự 15mm và góc nhìn 120°, giúp tái hiện chi tiết hình ảnh tốt hơn.

Find X9 trang bị hệ thống camera 50MP.

Thiết bị còn hỗ trợ quay video 4K 120fps Dolby Vision, đem lại trải nghiệm điện ảnh chuyên nghiệp.

Pin 7500mAh

Viên pin dung lượng 7500mAh sử dụng công nghệ vật liệu silicon-carbon tiên tiến, giúp tăng tuổi thọ pin lên tới 5 năm mà vẫn duy trì độ mỏng của máy. So với thế hệ trước, Find X9 sở hữu dung lượng pin tăng đến 24,7% nhưng kích thước vẫn không tăng đáng kể.

Theo kiểm nghiệm từ hãng, OPPO Find X9 có thể phát video liên tục trong thời gian dài. Chơi game MOBA đồ họa cao kéo dài tới 10 giờ và quay video 4K 60fps Dolby Vision duy trì được 5 giờ 19 phút. Trên thực tế sử dụng, thời lượng này sẽ có chút thay đổi do ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài.

Đồng thời, chiếc điện thoại còn được trang bị công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W giúp nạp đầy pin trong thời gian ngắn. Ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ sạc không dây 50W và tính năng sạc ngược giúp người dùng có thể chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Mua OPPO Find X9 tại địa chỉ tại địa chỉ nào uy tín?

CellphoneS là lựa chọn đáng tin cậy khi muốn mua Find X9 chính hãng OPPO tại Việt Nam. Hệ thống cung cấp sản phẩm chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất và các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, am hiểu sản phẩm giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp. Chính sách bảo hành rõ ràng cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo tạo sự yên tâm cho người mua. Với những tính năng cải tiến nổi bật, OPPO Find X9 là lựa chọn đáng cân nhắc cho ai tìm kiếm điện thoại thông minh hiện đại và mạnh mẽ.