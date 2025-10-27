Màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch, mua iPhone 17 series ưu đãi đến 7 triệu 27/10/2025 09:36

(PLO)- Màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch là câu hỏi được nhiều người dùng quan tâm khi thiết bị thuộc phân khúc cao cấp. Kích thước màn hình góp phần định hình phong cách sử dụng. Ngoài ra điều này còn hỗ trợ giải trí, làm việc và xử lý đa tác vụ hiệu quả.

Màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch - công bố chính thức từ Apple

Theo thông tin công bố từ Apple cho người dùng thắc mắc màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch, mẫu iPhone 17 Pro Max được trang bị màn hình 6,9 inch. Đây là kích thước lớn trong dải sản phẩm iPhone có mặt trên thị trường hiện nay.

Công nghệ màn của iPhone 17 Pro Max cho màu sắc sống động.

Màn hình lớn mang đến lợi thế trong các tác vụ đa phương tiện, đọc tài liệu và trải nghiệm thị giác mở rộng. Phần cạnh màn hình bo cong nhẹ mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, giảm thiểu trượt tay khi sử dụng trong thời gian dài.

Chi tiết về công nghệ màn hình

Ngoài việc thắc mắc màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch, công nghệ màn hình và độ phân cũng là điều mà người dùng quan tâm khi cân nhắc chọn mua. Sản phẩm sở hữu công nghệ màn hình nâng cấp so với các phiên bản cũ.

Công nghệ Super Retina XDR OLED

Dòng 17 series này sở hữu công nghệ Super Retina XDR OLED. Loại màn hình này có khả năng tái tạo màu sắc chính xác, độ sáng cao và độ tương phản sâu, mang đến hình ảnh sống động và rõ ràng.

Tốc độ làm tươi (tần số quét) cao đảm bảo các hình ảnh chuyển động được tái hiện siêu mượt mà và liền mạch. Lợi thế về tốc độ làm tươi này đặc biệt lý tưởng cho các nhu cầu đòi hỏi tính mượt mà cao.

Hiển thị điểm ảnh

Màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch cũng một phần ảnh hưởng đến chất lượng độ phân giải và mật độ điểm ảnh. Apple đã làm rất tốt khi thiết kế sản phẩm với độ phân giải của màn hình đạt chuẩn cao, mật độ điểm ảnh dày đặc. Điều này hỗ trợ hiển thị chi tiết rõ nét, kể cả khi quan sát ở khoảng cách gần.

Thiết kế cùng công nghệ màn hình giúp iPhone 17 series hiển thị sắc nét.

Bên cạnh đó, mật độ điểm ảnh cao giúp hạn chế tình trạng rỗ hình, giữ độ sắc nét ổn định khi phóng to nội dung. Khả năng tái hiện màu sắc chính xác còn giúp hiển thị hình ảnh trung thực, phù hợp cho các nhu cầu sáng tạo nội dung hoặc giải trí cao cấp.

So sánh với các phiên bản khác

Màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch so với các phiên bản khác cũng là một trong những câu hỏi phổ biến đối với người dùng quan tâm dòng sản phẩm này. Dưới đây là những phân tích về màn hình các phiên bản iPhone 17 series:

Phiên bản iPhone

Kích thước màn hình

Loại màn hình

Độ phân giải

iPhone 17

6,3 inch

Super Retina XDR OLED

Cao

iPhone 17 Pro

6,3 inch

Super Retina XDR OLED

Cao

iPhone 17 Air

6,5 inch

Super Retina XDR OLED

Cao

iPhone 17 Pro Max

6,9 inch

Super Retina XDR OLED

Cao



Mua iPhone 17 series ưu đãi đến 7 triệu

iPhone 17 series đã chính thức lên kệ tại CellphoneS, mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm những đột phá công nghệ hàng đầu với mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Khi đặt mua khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến 7 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi đặc biệt.

Chương trình trợ giá lên đến 7.000.000 VNĐ khi thu cũ đổi mới tại cửa hàng. Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn khi mua máy, khách hàng còn có cơ hội sở hữu nhiều phụ kiện chính hãng với mức giảm giá lên đến 50%.

Các nhóm sản phẩm được ưu đãi bao gồm ốp lưng, miếng dán bảo vệ, gói bảo hành mở rộng, pin – sạc cáp và thiết bị âm thanh. Đây là cơ hội tuyệt vời để khách hàng trang bị đầy đủ phụ kiện cần thiết, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm sử dụng iPhone 17 series một cách trọn vẹn.

Tại sao nên mua Apple iPhone 17 series tại CellphoneS

CellphoneS là hệ thống phân phối iPhone chính hãng, mang đến mức giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình ưu đãi đa dạng. Khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng sản phẩm, nhờ vào chính sách bảo hành chính thức từ hãng và hệ thống dịch vụ hậu mãi được cung cấp đầy đủ.

Hệ thống cũng triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức định giá minh bạch, thủ tục nhanh gọn và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây là giải pháp giúp người mua dễ dàng sở hữu iPhone 17 Pro Max và các phiên bản khác trong dòng iPhone 17 series mà không tạo áp lực tài chính.

Kết luận

Màn hình iPhone 17 Pro Max bao nhiêu inch không chỉ là thông số kỹ thuật mà còn phản ánh định hướng thiết kế và trải nghiệm mà sản phẩm mang lại.Thiết bị mang đến không gian hiển thị rộng, hình ảnh sắc nét. Điều này phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.