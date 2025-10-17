Giá iPhone 17 Pro 1TB bao nhiêu? Nên mua iPhone 17 Pro Max hay bản Pro 1TB 17/10/2025 14:14

(PLO)- Giá iPhone 17 Pro 1TB và iPhone 17 Pro Max hiện nay đang được ưu đãi sốc khi mua trước trả sau với giá 0 đồng. Cùng khám phá ngay dưới đây!

Giá iPhone 17 Pro 1TB bao nhiêu?

Hiện tại giá iPhone 17 Pro 1TB chính hãng tại Việt Nam được niêm yết ở mức 47.990.000 VNĐ, một con số hoàn toàn xứng đáng với những gì Apple mang lại. Đây là phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn nhất trong dòng iPhone 17 Pro, phù hợp với người dùng chuyên nghiệp cần không gian lưu trữ khổng lồ cho ảnh RAW, video 4K,...

So với phiên bản 256GB và 512GB, bản 1TB không chỉ khác biệt về bộ nhớ mà còn hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Với giá này, người dùng nhận lại một thiết bị sở hữu chip A19 Pro mạnh mẽ, màn hình 120Hz đỉnh cao cùng thiết kế sang trọng, tạo nên trải nghiệm cao cấp đúng nghĩa.

Những điểm đáng lưu ý trên iPhone 17 Pro vs Pro Max

Cả hai mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple trong năm 2025 đều ngoại hình sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh hàng đầu. Tuy nhiên, để chọn lựa phù hợp, người dùng cần hiểu rõ những điểm khác biệt thực tế giữa iPhone 17 Pro và phiên bản Pro Max:

Thiết kế, màn hình

Ngoài khác biệt về giá iPhone 17 Pro 1TB và giá Pro Max, sự khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở kích thước tổng thể. Chi tiết hơn, iPhone 17 Pro có kích thước lần lượt là 150 x 71.9 x 8.75mm, trọng lượng 204g, còn phiên bản Pro Max có kích thước 163.4 x 78 x 8.75mm và nặng 231g.

Về hiển thị, iPhone 17 Pro nổi bật với màn hình 6.3 inch, trong khi màn hình iPhone 17 Pro Max con số này đạt đến 6.9 inch, mở ra không gian hiển thị cực rộng, đầy mãn nhãn. Ngoài ra, độ phân giải của Pro Max cũng nhỉnh hơn một chút so với Pro, tuy nhiên cả hai đều có mật độ điểm ảnh 460ppi nên chất lượng hiển thị vẫn ngang nhau.

Camera

Xét về camera, Apple tiếp tục duy trì sự đồng nhất giữa hai phiên bản, giúp người dùng yên tâm rằng dù chọn iPhone 17 Pro hay Pro Max, chất lượng hình ảnh đều ở hàng đầu. Cả hai máy đều sở hữu cụm 3 camera sau với cảm biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP, cùng camera tele 48MP hỗ trợ zoom quang 4x và zoom số 8x.

Không chỉ vậy, Apple cũng đã nâng cấp camera trước Center Stage lên độ phân giải 18MP, cho khả năng chụp ảnh góc rộng, chi tiết và tự động căn chỉnh khung hình thông minh. Nhờ vậy, dù đang chụp chân dung, quay vlog hay gọi FaceTime, hình ảnh vẫn luôn rõ ràng và sinh động, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp mà ít smartphone nào sánh được.

Hiệu năng và pin

Cả iPhone 17 Pro và Pro Max đều được trang bị chip Apple A19 Pro – con chip 3nm mạnh mẽ hàng đầu mà Apple từng sản xuất, với CPU 6 lõi và GPU 6 lõi. Nhờ tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, hiệu năng duy trì được cải thiện tới 40% so với thế hệ trước, giúp xử lý mượt mà các tác vụ nặng.

Về pin, iPhone 17 Pro Max tiếp tục khẳng định vị thế khi cho thời gian xem video lên đến 37 giờ, vượt trội so với 31 giờ của bản Pro. Nếu khách hàng là người thường xuyên di chuyển hoặc cần thiết bị có thể hoạt động suốt cả ngày mà không cần sạc, Pro Max chắc chắn là lựa chọn đáng tin cậy hơn.

Nên mua iPhone 17 Pro Max hay bản Pro 1TB?

Sau khi tìm hiểu về giá iPhone 17 Pro 1TB và so sánh với phiên bản Pro Max, có thể thấy iPhone 17 Pro phù hợp cho khách hàng ưu tiên tính di động hơn. Với cùng cấu hình và camera như bản Pro Max nhưng thiết kế gọn gàng hơn, đây là lựa chọn lý tưởng cho người thường di chuyển, làm việc năng động.

Ngược lại, nếu khách hàng cần màn hình lớn để xử lý công việc sáng tạo, xem phim, chơi game hoặc chỉnh sửa video thì iPhone 17 Pro Max sẽ mang lại trải nghiệm hoàn thiện hơn. Pin lớn, màn hình 6.9 inch và thời lượng sử dụng lâu hơn giúp người sử dụng tận hưởng mọi tác vụ nặng một cách trọn vẹn mà không cần lo lắng về giới hạn phần cứng.

Giá iPhone 17 Pro 1TB hiện nay tuy ở đắt đỏ nhưng hoàn toàn tương xứng với giá trị và công nghệ mà Apple mang lại. Sản phẩm không chỉ là một thiết bị di động mà còn là công cụ làm việc và sáng tạo đáng tin cậy với cấu hình ấn tượng. Dù chọn bản Pro nhỏ gọn hay Pro Max màn hình lớn, cả hai đều là khoản đầu tư xứng đáng cho các tín đồ công nghệ.