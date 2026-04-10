Kế toán Anpha - Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty, kế toán uy tín cho doanh nghiệp

(PLO)- Trong bối cảnh công tác quản lý doanh nghiệp ngày càng được siết chặt, việc đồng hành cùng đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán uy tín là chìa khóa giúp doanh nghiệp vận hành an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhân sự.

Với kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định, Kế toán Anpha là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp đang cần giải pháp pháp lý, kế toán toàn diện.

Kế toán Anpha - Đối tác tin cậy tại lĩnh vực pháp lý, kế toán cho doanh nghiệp

Công ty Kế toán Anpha chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán - thuế cho doanh nghiệp. Đơn vị đã có gần 20 năm kinh nghiệm, từng được đưa tin phóng sự tại các kênh truyền hình lớn như VTV1, THVL.

Từ khi thành lập đến hiện tại, Kế toán Anpha luôn theo đuổi và giữ vững định hướng "cung cấp dịch vụ hơn cả sự mong đợi", mang lại cho khách hàng sự "an tâm tuyệt đối". Hiện tại, công ty đã phát triển rộng khắp với 7 chi nhánh từ Bắc vào Nam tại các tỉnh, thành: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và Bình Dương cũ.

Sở hữu đội ngũ chuyên viên pháp lý, kế toán viên giàu kinh nghiệm, vững nghiệp vụ, tận tâm trong công việc, Kế toán Anpha luôn nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng về chất lượng dịch vụ cùng tác phong làm việc.

Đơn vị chú trọng tư vấn các giải pháp phù hợp, giúp khách hàng xử lý hiệu quả các vấn đề pháp lý, tối ưu thuế, giảm thiểu rủi ro phát sinh với chi phí tiết kiệm nhất.

Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói tại Kế toán Anpha

Kế toán Anpha cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói trên toàn quốc. Với mức phí trọn gói từ 1.000.000 đồng, Kế toán Anpha sẽ chịu trách nhiệm:

- Tư vấn về loại hình thành lập, địa chỉ, tên công ty, ngành nghề hoạt động, vốn điều lệ;

- Soạn hồ sơ, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền, xử lý các yêu cầu pháp lý có liên quan theo đúng luật định;

- Bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu;

- Mở tài khoản ngân hàng;

- Tư vấn chi tiết các thông tin pháp lý, kế toán - thuế có liên quan sau khi thành lập.

Với quy trình làm việc chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm xử lý đa dạng trường hợp hồ sơ, Kế toán Anpha giúp khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng, sớm đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, hợp pháp.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp

Với mức phí từ 500.000 đồng/tháng, dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) trọn gói của Kế toán Anpha sẽ thay doanh nghiệp xử lý hiệu quả, đúng quy định các công tác kế toán có liên quan đến: sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế, báo cáo tài chính…. Từ đó, khách hàng có thể an tâm tập trung vào phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(*): Mức phí sẽ thay đổi tùy từng tỉnh/thành, số hóa đơn và ngành nghề kinh doanh.

Kế toán Anpha cam kết:

- Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng luật định các công việc liên quan;

- Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Chịu toàn bộ trách nhiệm với các chứng từ, hồ sơ, báo cáo do Anpha thực hiện dựa trên chứng từ, sổ sách hợp lệ khách hàng cung cấp;

- Giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước yêu cầu;

- Chi trả toàn bộ khoản phạt phát sinh từ sai sót trong hồ sơ, chứng từ do Kế toán Anpha thực hiện;

- Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hiện Kế toán Anpha còn là “trợ thủ đắc lực” cho doanh nghiệp trong xuyên suốt quá trình hoạt động thông qua nhiều dịch vụ pháp lý, kế toán khác:

- Soạn thảo, rà soát hợp đồng;

- Tư vấn pháp lý thường xuyên;

- Giải quyết tranh chấp: tranh chấp lao động, tranh chấp hợp đồng thương mại;

- Xin giấy phép con: giấy phép PCCC, giấy phép lữ hành…;

- Đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số…