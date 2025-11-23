Kiện đòi bồi thường vì bị nói 'cư xử như đàn bà' trên nhóm Zalo khu dân cư 23/11/2025 11:42

(PLO)- Một người đàn ông đã kiện đòi bồi thường 23,4 triệu đồng vì cho rằng bị xúc phạm danh dự sau khi gặp sự cố khi tham gia giao thông.

Trên Cổng thông tin công bố bản án của TAND Tối cao, TAND TP.HCM vừa công bố bản án dân sự phúc thẩm về yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là ông VNT và bị đơn là bà ĐTTV.

Mâu thuẫn trên đường nội bộ khu dân cư

Theo đơn khởi kiện ngày 7-4-2024, ông T điều khiển xe ôtô trong khu dân cư T - H thì gặp xe ôtô của bà V chạy theo hướng ngược lại và dừng lại ngay chính giữa con đường. Trong khi đó, bên phải đường đang có xe ô tô khác đậu trên một phần lòng đường nên xe ông T không thể di chuyển qua được.

Ông T đã ra tín hiệu bằng cách “bóp còi” để xin được nhường đường nhưng chiếc xe do bà V điều khiển chỉ lùi lại được vài mét thì dừng lại giữa đường làm cho xe ông T bị kẹt lại.

Khoảng 2 phút sau bà V mới điều khiển xe lùi lại để ông T đi qua. Khi ông T xuống xe "hỏi lý do cản trở giao thông", thì bà V dùng điện thoại để quay video.

Ảnh minh họa: AI

Cùng ngày, ông T phát hiện trong group Zalo (khoảng 261 thành viên) của khu dân cư xuất hiện hai đoạn video liên quan đến sự việc nêu trên kèm theo bài đăng của bà V có nội dung: “Sáng nay vào lúc 9h30 sáng...anh T là chủ nhà khu biệt thự, tuy anh là đàn ông nhưng anh lại cư xử như một người đàn bà, anh có hành động, chửi dọa đánh em, em sợ quá lấy máy ra quay lại thì anh mới chịu lên xe bỏ đi...".

Cho rằng hành vi của bà V đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của mình nên ông T đã khởi kiện yêu cầu bà V công khai xin lỗi, gỡ bỏ toàn bộ thông tin và bồi thường 23,4 triệu đồng.

Phía bị đơn (bà V) cho biết khi đó bà đang dừng để lùi xe vào lề đúng phần đường quy định thì xe của ông T chạy hướng ngược lại phía trước lấn hoàn toàn qua phần đường phía bên bà trong khi đây là đường nội bộ hai chiều, có vạch kẻ đứt quãng.

Theo bà V, lẽ ra ông T phải dừng xe lại chờ xe của bà V lùi và đậu an toàn hoặc tấp vào lề đúng phần đường của mình. Nhưng ông T lại chọn cách cho xe chạy lấn hết qua làn đường ngược lại, bóp còi inh ỏi nhiều lần nhằm thị uy, trấn áp bà.

Bà V đã chủ động lùi xe để nhường đường, nhưng ông T với thái độ hung dữ, trấn áp liên tục. Khi xe ông T chạy qua thì dừng lại song song, ông mở cửa xe và có lời nói, thái độ hung hăng chửi bới, xúc phạm bà... Bà đăng câu chuyện lên group Zalo nhóm cư dân nhờ ban quản lý có phương án bảo vệ.

Tòa: Nguyên đơn ứng xử không chuẩn mực

Xử sơ thẩm, TAND khu vực 2-TP.HCM bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện nên ông T kháng cáo.

Ông T cho rằng cấp sơ thẩm đã xác định sai quan hệ pháp luật và đối tượng của vụ việc. Ông yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm trên nhóm Zalo khu dân cư.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS nêu quan điểm: Nội dung những bài đăng của bà V không vi phạm các quy định của pháp luật. Do không có hành vi vi phạm cũng không có thiệt hại xảy ra nên không có căn cứ để buộc bị đơn bồi thường như yêu cầu của ông T.

Sau khi xem xét, TAND TP.HCM giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Toà án cấp phúc thẩm xác định, căn cứ Điều 13, 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, việc ông T lấn qua làn đường bên trái nhưng gặp chướng ngại vật (xe bà V đang lưu thông đúng làn đường) nhưng vẫn muốn vượt khi chưa được nhường đường là không đúng quy tắc giao thông.

Bà V lùi xe có thể chậm một vài phút nên chưa kịp nhường đường khiến ông T sốt ruột. Tuy nhiên hai xe không xảy ra va chạm và sự việc hoàn toàn có thể không xấu đi nếu các bên biết tự kềm chế.

Dù xe đã lưu thông được nhưng khi đi ngang xe của bà V, ông T lại chủ động xuống khỏi xe rồi áp sát xe của bà V với thái độ không thân thiện trong khi lẽ ra ông cần tiếp tục lưu thông theo làn đường và lộ trình của mình. Điều này có thể gây ra tâm lý e sợ của bà V (là phụ nữ đang lái xe một mình ở đoạn đường vắng) dẫn đến việc bà V quay lại hành vi của ông T.

Như vậy, việc bà V đăng tin nhắn lên nhóm zalo cư dân xuất phát từ hành vi không đúng chuẩn mực của ông T.