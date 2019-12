Tại Đà Nẵng, tính đến tháng 11, tổng đàn heo trên địa bàn TP giảm còn khoảng 20.000 con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số lượng thịt gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung do đơn vị quản lý chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu thực phẩm của TP Đà Nẵng, 90% nhập từ các địa phương khác.



Số lượng heo được kiểm soát giết mổ trên địa bàn TP trong tháng 11 rơi vào khoảng 42.000 con. Qua khảo sát, giá thịt heo tăng khoảng 40%-45% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch tả heo, heo bị tiêu hủy nhiều, sản lượng nhập về các chợ giảm 45%-50% so với cùng kỳ.

Trước tình hình thiếu hụt thịt heo, một số doanh nghiêp (DN) sản xuất, cung ứng, phân phối sản phẩm thịt heo, các siêu thị trên địa bàn TP đã chủ động tìm kiếm nguồn thịt nhập khẩu từ các đơn vị nhập khẩu hàng hóa trong nước và nhập trực tiếp từ nước ngoài như: Tây Ban Nha, Canada, Mỹ…

Theo DN dự đoán, nhu cầu và giá thịt heo dự kiến sẽ tăng cao trong dịp tết Nguyên đán. Do không đảm bảo được nguồn cung dồi dào nên các DN này dự kiến sẽ không tham gia chương trình bán hàng bình ổn phục vụ tết đối với mặt hàng thịt heo như mọi năm.

Trước tình trạng này, Sở Công Thương Đà Nẵng đã đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan định hướng các DN chế biến thực phẩm tăng cường đưa ra các sản phẩm thịt heo chế biến sẵn được chế biến từ thịt heo đông lạnh nhập khẩu. Qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người dân và thay thế một phần nhu cầu sử dụng thịt tươi trên thị trường.

Sở cũng đề nghị các đơn vị tăng cường hoạt động truyền thông về giá cả thị trường, tình hình nguồn cung nhằm tránh tình trạng thiếu thông tin, gây bất ổn thị trường. Tuyên truyền, vận động người dân gia tăng sự lựa chọn tiêu dùng, thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm, tham khảo thêm một số loại thịt khác như thịt bò, gà, vịt, thủy hải sản, thịt đông lạnh và rau, củ, quả. Từ đó thay thế bớt nhu cầu đối với thịt heo để giảm áp lực cho nguồn cung thị trường.

Cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực triển khai các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, trang trại, gia trại chăn nuôi an toàn được tái đàn và phát triển đàn heo của địa phương.

Giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc buôn bán thịt heo ra nước ngoài để vừa giữ nguồn cung, vừa tránh tình trạng lây lan dịch bệnh. Đồng thời theo dõi, rà soát cung cầu thị trường, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá dịp cuối năm và tết Nguyên đán.