Giải cứu đại gia: Người thành công, kẻ chật vật

Muốn nền nông nghiệp Việt phát triển mạnh Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hùng Vương, cho rằng nếu tháo gỡ được các nút thắt, ngành nông nghiệp VN sẽ phát triển lớn. Nếu có công nghệ tốt thì giá thành tốt và an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tốt hơn. “Chúng tôi cùng có một điểm chung là mong muốn xây dựng một nền nông nghiệp VN phát triển mạnh mẽ, cũng như chuỗi giá trị sản phẩm an toàn vệ sinh” - ông Minh nói. Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL, nhìn nhận Thaco đã giúp công ty bước đầu vượt qua khó khăn, đồng thời đã đặt nền tảng mang tính đột phá đưa HAGL sớm trở thành một tập đoàn nông nghiệp có quy mô lớn theo hướng công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Thaco giúp HAGL tạo ra chuỗi giá trị cây ăn trái nhiệt đới trong ngành nông nghiệp VN tham gia thị trường toàn cầu. Gánh nặng nợ quá lớn Theo chuyên gia tài chính Trần Đình Phương, việc giải cứu bằng cách tái cấu trúc toàn diện công ty từ kinh doanh cho đến các khoản nợ đòi hỏi thời gian dài hơi và chiến lược kinh doanh đúng đắn. Dù còn khó khăn nhưng HAGL Agrico đã có một số tín hiệu lạc quan khi tập trung vào ngành cốt lõi khai thác cây ăn trái và cố gắng giải quyết nợ. Riêng Hùng Vương chưa có thông tin lạc quan. “Dịch COVID-19 diễn ra bất ngờ và kéo dài khiến các kế hoạch kinh doanh đã hoạch định trước đó bị ảnh hưởng do hai công ty này hướng đến thị trường xuất khẩu là chủ yếu. Do bị ảnh hưởng nên kinh doanh ảm đạm, không có nguồn thu và tiếp theo không có dòng tiền. Trong khi đó, gánh nặng nợ chưa giải quyết hết đã tạo áp lực nặng nề khó có lối ra khả thi trong thời gian này” - ông Phương nhận định. Đồng quan điểm, một số chuyên gia khác cho rằng nếu gỡ từng nút thắt trong hệ thống sản xuất, kinh doanh thì hy vọng HAGL và Hùng Vương sẽ vượt qua khó khăn. Hơn nữa, họ là những người tâm huyết với nền nông nghiệp nên sẽ tìm ra cách vượt chướng ngại.