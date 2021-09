Đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị tham gia kết hợp cùng doanh nghiệp xã hội Recycle One (Recycle One ) đưa vào vận hành chương trình "App nghĩa tình- Kết nối yêu thương" để kết nối những cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm nhằm giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên xa nhà không thể về quê do dịch COVID-19.

Theo đó, các bạn sinh viên chỉ cần tải và đăng ký thông tin cá nhân trên ứng dụng R-One "Nối vòng tay lớn".

Theo hướng dẫn, ngoài thông tin cá nhân cơ bản, sinh viên cũng cần ghi chú địa chỉ nhà trọ, ký túc xá, tình trạng phong tỏa…và có thể đăng ký cá nhân hoặc tập thể.



Căn cứ trên thông tin đăng ký, Recycle One sẽ phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng tiến hành thẩm định trước khi chính thức công bố thông tin cần hỗ trợ trên app, website để các nhà hảo tâm chọn tặng tài trợ.



Mạnh thường quân vào trực tiếp webiste chọn hoàn cảnh khó khăn để tài trợ.

Đại diện Recycle One cho biết, bước đầu đơn vị phối hợp cùng Saigon Co.op, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM gặp khó khăn đang sinh sống tại các quận Tân Bình, quận 5, quận Bình Thạnh và Thành phố Thủ Đức.



Chương trình vừa được triển khai hai ngày và đã nhận được hơn 200 yêu cầu hỗ trợ từ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại chương trình đang ở giai đoạn xác thực các hoàn cảnh khó khăn của sinh viên và danh sách cần tài trợ vừa được đăng trên https://www.recycleone.vn/noivongtaylon để kêu gọi sự chung tay của mạnh thường quân.

Theo đại diện Recycle One, chương trình không tài trợ tiền mặt mà tài trợ bằng voucher mua hàng miễn phí trị giá 300.000 đồng tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op.

“Với thế mạnh về công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng và quản trị hệ thống. Đồng thời, mong muốn nhận được nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng để giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn này”, đại diện Recycle One nói.

Sau quá trình thí điểm từ nay đến hết năm 2021, chương trình "App nghĩa tình- Kết nối yêu thương" sẽ từng bước mở rộng đối tượng hỗ trợ là những người yếu thế, những trường hợp thiếu may mắn tại TP.HCM cần hỗ trợ.

Cách thức tham gia hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Các nhà hảo tâm có thể trực tiếp vào webiste https://www.recycleone.vn/noivo.../danh-sach-can-tai-tro.php xem thông tin và chọn một hoặc nhiều hoàn cảnh để hỗ trợ. Mỗi phần quà là phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng. Tiếp theo, mạnh thường quân nhập thông tin cơ bản và thực hiện chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng của Saigon Co.op. (Tài khoản do Saigon Co.op cung cấp để thực hiện chương trình này). Sau đó, mạnh thường quân chụp hình biên lai chuyển tiền gửi về zalo theo số 0368.279.921 hoặc gửi vào email: noivongtaylon@recycleone.vn. Sau khi Saigon Co.op nhận được tiền tài trợ, hệ thống sẽ gửi thông báo thông tin địa chỉ Saigon Co.op gần nhất để sinh viên đến nhận phiếu mua hàng và tự chọn mua các thực phẩm mình cần.