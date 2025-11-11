Kỳ tích: 2 ca ghép phổi thành công trong cùng 1 ngày 11/11/2025 19:28

(PLO)- Lần đầu tiên tại Việt Nam, hai ca ghép phổi được thực hiện thành công trong cùng một ngày, mang lại hi vọng mới cho nhiều người bệnh.

Ngày 11-11, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, với sự phối hợp của hàng loạt bệnh viện và chuyên gia đầu ngành trong cả nước, bệnh viện đã thực hiện thành công hai ca ghép phổi cho hai người bệnh trong cùng một ngày.

Đây là lần đầu tiên hai ca ghép phổi được hoàn tất trong cùng một ngày tại Việt Nam. Dấu mốc này cũng nâng tổng số ca ghép phổi thành công của bệnh viện lên 9 ca, đưa Việt Nam vào danh sách của những Trung tâm Ghép phổi lớn trên thế giới.

2 lá phổi, 2 cuộc đời và 1 ngày lịch sử

Ngày 9-11, trong khi Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 11 (VILA 2025) đang diễn ra tại Cần Thơ, đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương bất ngờ nhận thông tin có người hiến tạng từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngay lập tức, các bác sĩ tạm gác lại mọi công việc, khẩn trương bay ra Hà Nội để bước vào một cuộc chạy đua với thời gian - ghép phổi trong “thời gian vàng”.

16 giờ 15 phút cùng ngày, ca ghép phổi đầu tiên được tiến hành. Người hiến là một quân nhân 55 tuổi, hiến tặng lá phổi sau khi qua đời vì chết não. Lá phổi quý giá này đã mang lại sự sống mới cho một bệnh nhân nữ 48 tuổi, phát hiện bệnh từ năm 2023.

Người bệnh mắc bệnh giãn phế nang đa kén khí hai phổi, tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần và chức năng phổi suy kiệt.

Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, lá phổi mới bắt đầu hoạt động ổn định. Người bệnh được rút ống nội khí quản, tự thở và đang hồi phục tốt tại Trung tâm Ghép phổi của bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Chỉ vài tiếng sau ca đầu tiên, các bác sĩ lại tiếp tục một hành trình đầy thử thách khác - ghép phổi từ người hiến là bệnh nhân nam 32 tuổi ở miền Nam cho bệnh nhân ngoài Bắc.

Nguồn tạng hiến lần này được lấy tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, vận chuyển bằng đường hàng không ra Hà Nội với sự hỗ trợ tối đa của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Vietnam Airlines, Cảnh sát giao thông TP.HCM và nhiều đơn vị khác.

21 giờ tối 9-11, lá phổi được đưa đến Bệnh viện Phổi Trung ương - đúng thời điểm “vàng” để ghép. Người nhận là bệnh nhân nam 48 tuổi, quê Hải Phòng, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm, có thêm nhiều bệnh lý nền như nấm phổi xâm lấn, suy thượng thận, tăng huyết áp và đái tháo đường, tiên lượng tử vong cao.

Suốt 9 tiếng đồng hồ xuyên đêm, đội ngũ y bác sĩ chia thành nhiều kíp phẫu thuật, gây mê, hồi sức, điều phối tạng… làm việc không ngừng nghỉ.

Rạng sáng 10-11, ca ghép hoàn tất thành công. Hiện, bệnh nhân đang hồi phục tốt, sức khỏe tiến triển ổn định.

“Cánh cửa sự sống” được mở rộng

Cả hai bệnh nhân được ghép phổi đều là những người đã được Bệnh viện Phổi Trung ương theo dõi, điều trị lâu dài và nằm trong danh sách chờ ghép.

Ngay khi có nguồn tạng hiến, bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành để đảm bảo phổi được ghép đúng chuẩn quốc tế.

Thành công này là minh chứng rõ ràng cho năng lực làm chủ kỹ thuật ghép phổi của y học Việt Nam, từ chẩn đoán, phẫu thuật, gây mê hồi sức đến chăm sóc hậu phẫu. Đây không còn là kỹ thuật thử nghiệm mà đã trở thành quy trình thường quy, chuẩn hóa và an toàn tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Sau ghép, bệnh nhân hồi phục tốt, sức khoẻ tiến triển ổn định. Ảnh: BVCC

Theo đại diện Bệnh viện Phổi Trung ương, việc ghép phổi không chỉ cứu sống từng người bệnh cụ thể mà còn mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn người khác đang trong danh sách chờ tạng.

Với năng lực hiện tại, đơn vị này không chỉ là trung tâm đầu ngành về điều trị các bệnh lý hô hấp mà còn là cơ sở y tế đầu tiên ở Việt Nam có thể thực hiện đồng thời nhiều ca ghép phổi, góp phần hiện thực hóa ước mơ cứu sống nhiều người bệnh.

Bệnh viện Phổi Trung ương hiện đang hoàn thiện Trung tâm Ghép phổi vùng, từng bước đạt tới tiêu chuẩn quốc tế, vừa điều trị, vừa đào tạo, vừa nghiên cứu, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những cơ sở ghép phổi hàng đầu châu Á.

Mỗi ca ghép phổi là một hành trình dài của lòng nhân ái, từ người hiến tạng vô danh, các chuyên gia âm thầm phối hợp, đến những y bác sĩ miệt mài chiến đấu từng giờ trong phòng mổ. Thành công ấy là sự hội tụ của trí tuệ, lòng nhân hậu và tinh thần đoàn kết của ngành y Việt Nam.