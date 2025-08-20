Lâm Đồng: Doanh nghiệp chưa trúng thầu đã phá dỡ 10 phòng học 20/08/2025 16:47

(PLO)- Dự án đang giai đoạn chấm thầu nhưng một doanh nghiệp đã tự ý phá dỡ 10 phòng học của một trường THCS ở Lâm Đồng.

Ông Trịnh Giáo, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giải trình gửi UBND xã liên quan việc doanh nghiệp tháo dỡ 10 phòng học của trường khi dự án xây trường học mới đang chấm thầu.

Doanh nghiệp phá dỡ 10 phòng học cũ (ô màu đỏ) dù dự án đang trong giai đoạn chấm thầu. Ảnh: NV

Theo hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, đầu tháng 6-2025, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil) đăng thông báo mời thầu thi công xây dựng công trình Trường THCS Chu Văn An.

Quy mô công trình nhà hai tầng, với 16 phòng học. Gói thầu có giá trị gần 9,7 tỉ đồng; trong đó, có hơn 46 triệu đồng là kinh phí phá dỡ 10 phòng học cũ làm nơi xây dựng công trình mới.

Sau đó, có hai nhà thầu thực hiện các quy trình, thủ tục để tham gia đầu thầu là Công ty TNHH MTV Phúc Hải và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Thắng (cùng có địa chỉ ở xã Đức Lập).

Vật liệu xây dựng tập kết bên trong khuôn viên Trường THCS Chu Văn An. Ảnh: NV

Trong thời gian cơ quan chức năng chấm thầu để lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng Trường Thắng đã đến Trường THCS Chu Văn An khảo sát, thông báo cho trường việc tháo dỡ 10 phòng cũ và chuẩn bị thi công xây dựng, tức thi công xây công trình nhà hai tầng với 16 phòng.

Mặt khác, bên trong khuôn viên trường đã tập kết vật liệu xây dựng, giàn giáo; có dấu hiệu đào móng để chuẩn bị triển khai xây dựng công trình.

Máy múc tại khu vực phá dỡ 10 phòng học của Trường THCS Chu Văn An. Ảnh: NV

Theo giải trình của lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, do trường cho rằng đã đầy đủ hồ sơ nên đã phối hợp Công ty TNHH đầu tư – xây dựng Trường Thắng tháo dỡ 10 phòng học cũ.

Lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An thừa nhận việc phá dỡ công trình khi chưa có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước là không đúng quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho rằng do để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, không biết Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng Trường Thắng chưa có đủ hồ sơ thi công, nên vẫn phối hợp để tháo dỡ công trình cũ.

Cũng theo báo cáo giải trình, trong tài sản phá từ công trình cũ có một số cửa đã hư hỏng, một số mục nát, ngói không dùng đã đem đốt ở bãi rác; có một phần cửa gỗ đang gửi tại nhà một hộ dân ở tổ dân phố 5, xã Tân Lập. Lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho rằng số vật liệu xây dựng, giàn giáo tập kết là của một người dân gửi nhờ (?!).

Giàn giáo bên trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: NV

Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil xác nhận hiện nay gói thầu trên vẫn đang trong giai đoạn chấm thầu, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Bởi vậy, Ban Quản lý dự án chưa thể can thiệp liên quan đến công tác mặt bằng để triển khai dự án. Việc đơn vị nào làm sai thì phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Còn lãnh đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng xã Đức Lập khẳng định dự án trên đang chấm thầu nên chưa có lệnh khởi công. Do đó, không được phá dỡ công trình cũ.