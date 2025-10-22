Lâm Đồng: VKSND khu vực 2 báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm tội 22/10/2025 11:18

(PLO)- Theo VKSND khu vực 2, chỉ hơn 3 tháng Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 20 vụ án/62 bị can xảy ra trên địa bàn xã Đức Trọng.

VKSND Khu vực 2 – Lâm Đồng vừa phát đi kiến nghị đến Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu áp dụng các biện pháp đặc biệt để kiềm chế tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn xã.

Bốn bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị Công an tạm giữ.

Theo VKSND Khu vực 2, qua công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm và điều tra các vụ án hình sự xảy ra tại xã Đức Trọng trong thời gian ngắn vừa qua cho thấy diễn biến đáng báo động. Bên cạnh các loại tội phạm thường thấy như trộm cắp, ma túy, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đánh bạc … thì tội phạm liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng do người dưới 18 tuổi thực hiện đang có xu hướng gia tăng đột biến.

Cụ thể, chỉ từ ngày 1-7-2025 đến trung tuần tháng 10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 20 vụ án/62 bị can xảy ra trên địa bàn xã Đức Trọng. Riêng tội gây rối trật tự công cộng đã chiếm 2 vụ/31 bị can, với 21 đối tượng dưới 18 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn.

Điều đáng nói là nguyên nhân dẫn đến những hành vi bạo lực và phạm tội này lại xuất phát từ các mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt và vô cớ: từ cái nhìn khó chịu, "nhìn đểu" cho đến hành vi "đá đèn" khi điều khiển xe mô tô.

Từ những xích mích bộc phát đó, các nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu là nam giới lứa tuổi 16 đến 19, đã rủ rê bạn bè, chuẩn bị hung khí nguy hiểm mang tính sát thương cao như: bom xăng, mã tấu, ná cao su, thậm chí là gắn dao Thái Lan vào đầu cây tre dài 2m để làm vũ khí.

Các đối tượng này điều khiển xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường trung tâm xã vào thời điểm đêm khuya (23 giờ đến 1 giờ sáng) để tìm kiếm nhóm mâu thuẫn. Hành vi tấn công được thực hiện một cách liều lĩnh, khi gặp nhau là ném bom xăng, bắn ná cao su, sau đó là cuộc truy đuổi bạo lực.

Công an xã Đức Trọng ra quân trấn áp tội phạm.

Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe mà còn phá vỡ trật tự an ninh, gây tâm lý hoang mang, lo lắng và dư luận rất xấu trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình cấp bách, VKSND Khu vực 2 đề nghị Chủ tịch UBND xã Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, phát huy vai trò quần chúng trong việc kịp thời phát hiện và báo tin tội phạm. Chỉ đạo Công an xã cần phối hợp tổ chức tuần tra canh gác thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực phức tạp vào thời điểm đêm khuya.

Đồng thời, chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống. Quan trọng nhất là củng cố sự phối hợp ba bên (nhà trường, gia đình, xã hội) để nắm bắt các mâu thuẫn, tổ chức hòa giải và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu, ngăn chặn tối đa hành vi lệch chuẩn và vi phạm pháp luật.