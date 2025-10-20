Bị cáo đã chết 3 ngày nhưng vẫn bị kết án 12 tháng tù: Toà huỷ án sơ thẩm 20/10/2025 11:40

(PLO)- Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án do bị cáo đã chết trước ngày xử sơ thẩm.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án ông NVH phạm tội trộm cắp tài sản do TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) xử sơ thẩm vào năm 2020 theo kháng nghị giám đốc thẩm ngày 19-9-2025 của Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng.

Tại phiên tòa, theo đề nghị của đại diện VKSND tỉnh, Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, ngày 24-8-2020, TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) đưa vụ án trộm cắp tài sản ra xét xử. Tuy nhiên, do bị cáo H bệnh nặng xin vắng mặt nên TAND huyện Tuy Phong ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 21-9-2020.

Ngày 25-8-2020, bị cáo H có đơn xin xét xử vắng mặt có xác nhận của Công an xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (cũ) với lý do: Hiện nay bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, đang nằm liệt giường, đi đứng không được nên không thể đến tham gia phiên tòa.

Ngày 21-9-2020, TAND huyện Tuy Phong tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị cáo và tuyên phạt ông H 12 tháng tù giam. Tài liệu trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc bị cáo đã được tống đạt bản án theo quy định.

Một tháng sau ngày xét xử sơ thẩm, Chánh án TAND huyện Tuy Phong ủy thác cho TAND huyện Bắc Bình ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với ông H. Tuy nhiên, qua xác minh thì bị cáo H đã chết vào ngày 18-9-2020, tức trước ngày xét xử sơ thẩm ba ngày.

Ngày 5-1-2021, TAND huyện Bắc Bình ban hành văn bản thông báo về việc không ban hành quyết định thi hành án đối với ông H với lý do người này đã chết.

Theo TAND tỉnh Lâm Đồng, bị cáo H chết trước ngày xét xử sơ thẩm ba ngày nên theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án phải ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo.

Tuy nhiên, vào ngày 21-9-2020, TAND huyện Tuy Phong (nay là TAND Khu vực 14 – Lâm Đồng) vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong xét xử, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Đến ngày 15-4-2025, TAND huyện Tuy Phong mới kiến nghị xem xét lại Bản án nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm do bị cáo H đã chết trước thời điểm xét xử sơ thẩm.

Như vậy, việc bị cáo H chết năm 2020, đến năm 2021 TAND huyện Bắc Bình đã có thông báo nhưng TAND xét xử sơ thẩm không kịp thời báo cáo đề nghị giám đốc thẩm đối với trường hợp này để hủy bản án, đình chỉ vụ án là chưa kịp thời.