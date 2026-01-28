Làm mới cầu Bình Điền, nút giao Bình Thuận trên Quốc lộ 1 28/01/2026 15:36

TP.HCM vừa công bố thiết kế Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An). Thiết kế này do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư VTCO và Công ty CP thiết kế Giao thông vận tải phía Nam triển khai và đã đạt giải nhì.

Mẫu thiết kế này sẽ được triển khai trên Quốc lộ 1.

Khu vực triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1.

Dự án còn xây thêm nhiều cầu, hầm chui tại các nút giao lớn.

Cụ thể, xây cầu vượt tại nút giao thông đường Kinh Dương Vương tại giao lộ đường Quốc lộ 1 có quy mô 4 làn xe. Cầu vượt này băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa.

Cầu Bình Điền nằm trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm. Phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận, khoảng 350m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương khoảng 330m. Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2.

Nút giao thông Bình Thuận nằm tại giao lộ đường Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh. Phạm vi Quốc lộ 1 tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 395m, về phía cầu Bình Điền khoảng 390m. Đường Nguyễn Văn Linh tính từ tim Quốc lộ 1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382m, về phía cầu Cần Giuộc khoảng 380m.

Quy mô gồm 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên Quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh. Diện tích khoảng 13,57ha.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng. Dự án có 6 - 8 làn xe chính giữa tuyến (tốc độ 80 km/h) phục vụ xe lưu thông nhanh, có thu phí. Hai đường song hành hai bên (tốc độ 60 km/h) phục vụ xe máy, xe hỗn hợp và không thu phí. Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại các điểm đen giao thông; giảm tải lưu lượng giao thông; đồng thời mang đến kiến trúc độc đáo, sáng tạo, tăng mỹ quan đô thị.

Dưới đây là một số hình ảnh thiết kế của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1:

Nút giao đường Kinh Dương Vương là giao lộ đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1A) và đường Kinh Dương Vương - nằm ở phía Tây Nam TP.HCM.

Đây là điểm giao thông chiến lược của TP, kết nối trung tâm TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng thời liên kết các tuyến đường vành đai quan trọng như Vành đai 2, 3, 4.

Nút giao này sẽ được triển khai nút giao khác mức với cầu vượt gồm 4 làn xe trên Quốc lộ 1, vượt qua đường Kinh Dương Vương và Trần Đại Nghĩa, bên dưới cầu vượt lưu thông theo đảo vòng xuyến.

Điểm nhấn của nút giao này là các trụ phát sáng tựa như chiếc vương miện thủy tổ Kinh Dương Vương.

Phối cảnh nút giao Kinh Dương Vương về đêm.

Tổng mức đầu tư hơn 305 tỉ đồng.

Điểm nhấn của nút giao Kinh Dương Vương.

Tiếp theo là dự án cầu Bình Điền nằm trên Quốc lộ 1A bắc qua sông Chợ Đệm - Bến Lức. Đây là một trong những cây cầu ở cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM đóng vai trò huyết mạch kết nối các phường nội thành với các tỉnh miền Tây.

Cầu gồm 1 đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và 1 đơn nguyên xây mới giai đoạn 2.

Cầu mới sẽ được tách biệt hoàn toàn giữa hai hướng nhằm hạn chế xung đột, nâng cao năng lực thông hành và an toàn giao thông trên cầu.

Cầu Bình Điền lấy cảm hứng từ làng nghề dệt chiếu (nơi đây có làng nghề dệt chiếu ven sông), mô phỏng những đường đan lát truyền thống, những sợi dọc, sợi ngang giao nhau tạo thành những lớp văn hóa bao đời của cư dân vùng sông nước.

Cầu cũ sẽ bổ sung thêm lề bộ hành cho người đi bộ.

Cầu mới, cầu cũ cũng sẽ được tô điểm, tạo điểm nhấn kiến trúc.

Lề bộ hành cho người đi bộ trên cầu Bình Điền.

Làng nghề dệt chiếu ven sông Chợ Đệm được tái hiện trên cầu Bình Điền, dự án có tổng mức đầu tư là 501 tỉ đồng.

Cuối cùng là nút giao Bình Thuận - nằm tại giao lộ Quốc lộ 1 và Nguyễn Văn Linh.

Khu vực nút giao Bình Thuận sẽ có 2 cầu vượt được mở rộng trên Quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc (và ngược lại), 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh, nối dài hầm chui đi bộ phù hợp với mặt cắt ngang đường thiết kế.

Nút giao Bình Thuận lấy cảm hứng hoa sen và hạt gạo. Tại nút giao Bình Thuận, cụm “hạt gạo” dựng đứng gợi hình bông sen — chuyển động mềm mại như dòng giao thông, sáng tạo trong cách ghép những yếu tố giản dị thành biểu tượng lớn, và thân thuộc như một dấu ấn của một Sài Gòn năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Phối cảnh nút giao Bình Thuận về đêm.

Điểm nhấn kiến trúc trên nút giao Bình Thuận.

Lối đi bộ.

Nút giao Bình Thuận có tổng mức đầu tư 1.039 tỉ đồng.