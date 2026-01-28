Làm mới cầu Bình Điền, nút giao Bình Thuận trên Quốc lộ 1

(PLO)- TP.HCM vừa công bố thiết kế dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, bao gồm hạng mục như nút giao Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền, nút giao Bình Thuận.
TP.HCM vừa công bố thiết kế Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An). Thiết kế này do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư VTCO và Công ty CP thiết kế Giao thông vận tải phía Nam triển khai và đã đạt giải nhì.
Dự án còn xây thêm nhiều cầu, hầm chui tại các nút giao lớn.
Cụ thể, xây cầu vượt tại nút giao thông đường Kinh Dương Vương tại giao lộ đường Quốc lộ 1 có quy mô 4 làn xe. Cầu vượt này băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa.
Cầu Bình Điền nằm trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm. Phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận, khoảng 350m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương khoảng 330m. Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2.
Nút giao thông Bình Thuận nằm tại giao lộ đường Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh. Phạm vi Quốc lộ 1 tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 395m, về phía cầu Bình Điền khoảng 390m. Đường Nguyễn Văn Linh tính từ tim Quốc lộ 1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382m, về phía cầu Cần Giuộc khoảng 380m.
Quy mô gồm 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên Quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh. Diện tích khoảng 13,57ha.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng. Dự án có 6 - 8 làn xe chính giữa tuyến (tốc độ 80 km/h) phục vụ xe lưu thông nhanh, có thu phí. Hai đường song hành hai bên (tốc độ 60 km/h) phục vụ xe máy, xe hỗn hợp và không thu phí.
Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại các điểm đen giao thông; giảm tải lưu lượng giao thông; đồng thời mang đến kiến trúc độc đáo, sáng tạo, tăng mỹ quan đô thị.
Dưới đây là một số hình ảnh thiết kế của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1: