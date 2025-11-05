TP.HCM thống nhất năm 2026 khởi công mở rộng Quốc lộ 1 05/11/2025 15:45

(PLO)- UBND TP.HCM thống nhất phương án mở rộng Quốc lộ 1 lên 60m, dự kiến khởi công trong quý IV-2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trong quý IV-2028.

Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng. 6 - 8 làn xe chính giữa tuyến (tốc độ 80 km/h) phục vụ xe lưu thông nhanh, có thu phí. Hai đường song hành hai bên (tốc độ 60 km/h) phục vụ xe máy, xe hỗn hợp và không thu phí.

Dự án còn xây thêm nhiều cầu, hầm chui tại các nút giao lớn. Cụ thể, cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại giao lộ đường Quốc lộ 1 và đường Kinh Dương Vương. Quy mô cầu vượt 4 làn xe trên Quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa. Diện tích chiếm đất khoảng 6,24 ha.

Cầu Bình Điền nằm trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm. Phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận, khoảng 350m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương khoảng 330m. Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2. Diện tích chiếm đất khoảng 8,03 ha.

Quốc lộ 1 sẽ được mở rộng lên 60m.

Nút giao thông Bình Thuận nằm tại giao lộ đường Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh. Phạm vi Quốc lộ 1 tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 395m, về phía cầu Bình Điền khoảng 390m. Đường Nguyễn Văn Linh tính từ tim Quốc lộ 1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382m, về phía cầu Cần Giuộc khoảng 380m.

Quy mô gồm 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên Quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh. Diện tích khoảng 13,57ha.

Phê duyệt 2 dự án thành phần về bồi thường, tái định cư

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã phê duyệt 2 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 1.

Dự án thành phần 1: Thực hiện trên địa bàn phường Tân Tạo và An Lạc, với tổng vốn gần 1.068 tỉ đồng. Toàn tuyến có 101 hộ dân bị thu hồi đất, trong đó 61 hộ giải tỏa trắng.

Dự án thành phần 2: Thực hiện trên địa bàn xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh, có tổng vốn gần 8.543 tỉ đồng. Tại khu vực này, khoảng 2.140 hộ bị thu hồi đất, trong đó 1.761 hộ giải tỏa trắng.

Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hai dự án thành phần lên tới 9.611 tỉ đồng, chiếm hơn một nửa tổng mức đầu tư dự kiến 16.285 tỉ đồng của toàn dự án.

UBND TP.HCM giao chính quyền các địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý II và III-2026.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trong quý IV-2026; hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trong quý IV-2028.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng làm đầu mối đôn đốc các Sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung của kế hoạch; các Sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương thi tuyển kiến trúc cho các nút giao Bình Thuận, Kinh Dương Vương và cầu Bình Điền trong tháng 10-2025, đồng thời hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi trước 15-12.