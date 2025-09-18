Lãnh 10 năm tù tội giết người từ chuyện ghen tuông 18/09/2025 16:26

(PLO)- Chỉ vì ghen tuông, Trương Triệu Phú đã dùng dao tấn công bạn cùng nhóm trọng thương và lãnh án 10 năm tù về tội giết người.

Ngày 18-9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Trương Triệu Phú (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 22-3, Phú và bạn gái là NTTH đi chơi nhưng xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn đi chơi chung nên chị H bỏ đi một mình.

Sau đó, chị H đến quán cà phê gặp HTT và những người bạn khác. Trương Triệu Phú nảy sinh ghen tuông, mang theo một con dao giấu trong xe máy để đi tìm chị H.

HĐXX vụ bị cáo Trương Triệu Phú đâm bạn thân trọng thương. Ảnh: CTV

Phú gọi điện cho chị H nhưng chị không bắt máy, khi gọi cho T hỏi thì T nói rằng mọi người đã đi về. Tuy nhiên, T cùng bạn gái của Phú và những người bạn khác sau khi uống cà phê đã kéo nhau đi ăn ở quán ăn trên địa bàn phường Tân Ninh, Tây Ninh.

Phú tiếp tục gọi điện cho bạn gái, cô này bắt máy nhưng không nói địa điểm cho Phú biết. Lúc này một người trong nhóm giật điện thoại nói cho Phú biết nơi mọi người đang ngồi ăn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Phú chạy xe đến quán, lao thẳng vào bàn nhóm bạn. Tại đây, Phú đá ngã anh HTT rồi xông vào ẩu đả.

Trong lúc hỗn loạn, Phú rút dao đâm một nhát vào bụng anh T thì được mọi người can ngăn. Anh T được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu và điều trị

Kết luận giám định cho thấy vết thương nếu không được cứu chữa kịp thời có thể dẫn đến tử vong...

Bị cáo Trương Triệu Phú tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Sau khi gây án, Phú bị bắt khẩn cấp, tạm giam từ ngày 23-3. Trong quá trình điều tra, Phú thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Phú mang tính côn đồ, trực tiếp xâm phạm sức khỏe và tính mạng người khác. Dù hậu quả chết người chưa xảy ra, nhưng việc bị cáo mang dao đi tìm, chủ động gây sự và cố ý gây thương tích đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa đã tuyên phạt Trương Triệu Phú 10 năm tù.