Lén trộm lại xe sau khi thế chấp, người phụ nữ bị phạt 12 năm tù 23/09/2025 18:27

(PLO)- Sau khi thế chấp ô tô vay tiền, người phụ nữ ở Gia Lai lén lấy trộm xe rồi đưa về nhà.

Ngày 23-9, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Thị Quý Trang (49 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản án, ngày 5-3-2024, Nguyễn Thị Quý Trang vay 2,3 tỉ đồng của bà NTN (61 tuổi, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để đáo hạn ngân hàng. Quá trình làm thủ tục, ngân hàng thông báo bà Trang còn tiền lãi và gói bảo hiểm vay 55 triệu đồng.

Bị cáo tại toà. Ảnh: LK

Để thuận lợi giải ngân, bà Trang tiếp tục vay tiền của bà NTN và dùng một ô tô trị giá 630 triệu để thế chấp.

Tuy nhiên, khoảng 4 giờ 50 ngày 11-3-2024, bà Trang mang theo chìa khóa ô tô dự phòng, đón xe ôm đến trước khách sạn HH ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai rồi lén điều khiển xe về nhà mà không thông báo cho người quản lý xe.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Trang nhắn cho bà NTN: “Sáng nay em lấy xe rồi…. em xin lỗi chị”. Cùng ngày, bà NTN trình báo cơ quan công an việc ô tô bị mất trộm. Sau đó, bà Nguyễn Thị Quý Trang ra đầu thú.