Lộ diện mặt bằng làm Quảng trường – công viên ven hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận sáng 30-4, công tác giải phóng mặt bằng khu đất rộng khoảng 2,14 ha ven hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xây dựng quảng trường - công viên đang sắp hoàn tất, một số công trình còn lại đang được phá dỡ dang dở.
Phần lớn trụ sở các cơ quan và khu dân cư được phá dỡ khiến khu rộng 2,14 ha ven hồ Hoàn Kiếm trở nên thông thoáng hơn. Hiện chỉ còn rải rác lại một vài công trình đang được phá dỡ dang dở như khách sạn Aurora Oriental, khách sạn điện lực...
Xung quanh khu đất được quây tôn, các công trình đều được che bạt, che lưới để phòng ngừa bụi xây dựng lan ra môi trường trong quá trình phá bỏ.
Đại diện Ban Quản lý dự án phường Hoàn Kiếm cho biết, hơn một tháng qua, chủ đầu tư khách sạn Aurora Oriental cao 9 tầng đã tập trung di chuyển trang thiết bị ra khỏi tòa nhà.
Đến nay, khách sạn đã hoàn thành di dời nội thất, đồ đạc, bên ngoài được che chắn bằng lưới để phục vụ công tác phá dỡ.
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch.
Dự kiến trong tháng 5, công tác phá dỡ các toà nhà sẽ hoàn tất để có mặt bằng sạch triển khai giai đoạn 1 dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Trước đó, từ đầu tháng 12-2025, nhà thầu đã bắt đầu đưa thiết bị vào phá dỡ các công trình trong khu vực. Toàn dự án có 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Dự án Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2.
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần tái thiết không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan mới cho khu vực trung tâm Thủ đô.