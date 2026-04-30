Lộ diện mặt bằng làm Quảng trường – công viên ven hồ Hoàn Kiếm 30/04/2026 16:48

(PLO)- Sau hơn 5 tháng triển khai, công tác giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã sắp hoàn tất, các toà nhà cuối cùng đang được phá bỏ.

Ghi nhận sáng 30-4, công tác giải phóng mặt bằng khu đất rộng khoảng 2,14 ha ven hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xây dựng quảng trường - công viên đang sắp hoàn tất, một số công trình còn lại đang được phá dỡ dang dở.

Khu đất rộng 2,14 ha nơi xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã quang đãng

Phần lớn trụ sở các cơ quan và khu dân cư được phá dỡ khiến khu rộng 2,14 ha ven hồ Hoàn Kiếm trở nên thông thoáng hơn. Hiện chỉ còn rải rác lại một vài công trình đang được phá dỡ dang dở như khách sạn Aurora Oriental, khách sạn điện lực...

Nhiều công trình là trụ sở cơ quan, nhà dân đã được phá dỡ sau 5 tháng tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo ra một không gian khá thoáng ngay ven hồ Hoàn Kiếm.

Xung quanh khu đất được quây tôn, các công trình đều được che bạt, che lưới để phòng ngừa bụi xây dựng lan ra môi trường trong quá trình phá bỏ.

Toàn bộ khu dân cư nằm ở mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng đã được phá dỡ.

Đại diện Ban Quản lý dự án phường Hoàn Kiếm cho biết, hơn một tháng qua, chủ đầu tư khách sạn Aurora Oriental cao 9 tầng đã tập trung di chuyển trang thiết bị ra khỏi tòa nhà.

Đến nay, khách sạn đã hoàn thành di dời nội thất, đồ đạc, bên ngoài được che chắn bằng lưới để phục vụ công tác phá dỡ.

Mặt tiền khách sạn Aurora Oriental cao 9 tầng cũng đã được che chắn bằng bạt lưới để ngăn bụi xây dựng lan ra môi trường trong quá trình phá dỡ.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Khách sạn điện lực nằm ở mặt phố Lý Thái Tổ cũng đang được tháo dỡ.

Dự kiến trong tháng 5, công tác phá dỡ các toà nhà sẽ hoàn tất để có mặt bằng sạch triển khai giai đoạn 1 dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, từ đầu tháng 12-2025, nhà thầu đã bắt đầu đưa thiết bị vào phá dỡ các công trình trong khu vực. Toàn dự án có 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Trụ sở Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đang hoàn tất phá dỡ.

Dự án Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần tái thiết không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan mới cho khu vực trung tâm Thủ đô.

