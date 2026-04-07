Hà Nội tháo dỡ khách sạn 9 tầng để làm quảng trường, công viên bên hồ Hoàn Kiếm 07/04/2026 13:57

(PLO)- Phần nội thất, cánh cửa, lan can... của khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được di dời chuẩn bị cho việc phá dỡ toàn bộ công trình, để lấy mặt bằng xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm…

Sáng 7-4, tại phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), công trình khách sạn 9 tầng, hạng mục cuối cùng trong phạm vi dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang được di dời tài sản để chuẩn bị phá dỡ, lấy mặt bằng triển khai dự án.

Theo ghi nhận của PLO, trong buổi sáng, lực lượng thi công đã triển khai tháo dỡ lan can, nội thất bên trong công trình để chuẩn bị phá dỡ toàn bộ. Đây là công trình cuối cùng thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án nói trên.

Khách sạn 9 tầng này được khởi công từ năm 2019, từng gián đoạn do ảnh hưởng của COVID-19, đến đầu năm 2025 cơ bản hoàn thiện với quy mô gần 70 phòng.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, công trình đã bắt đầu di dời tài sản từ đầu tháng 4 và dự kiến bàn giao mặt bằng trước ngày 15-4; việc phá dỡ hoàn tất trước 30-4-2026.

Không chỉ khách sạn 9 tầng, từ cuối tháng 3-2026, Hà Nội đã đồng loạt triển khai phá dỡ nhiều công trình trong khu vực để kịp bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án.

Cụ thể, các hạng mục thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và khu vực Khách sạn Điện lực đã được tổ chức phá dỡ. Lực lượng thi công làm việc nhiều ca liên tục, đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật như phun nước để hạn chế bụi, đảm bảo môi trường khu vực trung tâm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cho biết đến nay toàn bộ 17 tổ chức và 43/43 hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Công trình khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ là trường hợp cuối cùng đang hoàn tất di dời tài sản để phục vụ phá dỡ.

Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm có diện tích hơn 2,1 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.840 tỉ đồng, được chia thành hai phân kỳ.

Phân kỳ 1 tập trung vào bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tổ chức không gian quảng trường với các hạng mục như san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… Một số công trình có giá trị sẽ được giữ lại để chỉnh trang, cải tạo; hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được sắp xếp lại.

Ở phân kỳ 2, TP dự kiến nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khoảng 3 tầng hầm, kết nối trực tiếp với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, đồng thời đưa ra giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo tồn các công trình hiện hữu trong quá trình thi công.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm khẳng định đang huy động tối đa nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích theo kế hoạch.