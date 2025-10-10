Luật sư và mạng xã hội 10/10/2025 15:05

Trong thời đại công nghệ 4.0 và kỷ nguyên số, luật sư ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh của mình là xu thế tất yếu. Trong nhiều năm qua, nhờ sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội mà luật sư và khách hàng tìm thấy nhau được dễ dàng hơn; khách hàng có nhiều lựa chọn hơn đối với luật sư thông qua các hoạt động trên mạng xã hội.

Mặt tích cực của các nền tảng mạng xã hội đối với hoạt động hành nghề luật sư và quảng bá hình ảnh đến người dân là điều không phải bàn cãi, ai cũng nhìn thấy, nhận diện được. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, nếu lạm dụng nó, không những không giúp cho luật sư phát triển nghề nghiệp mà ngược lại còn làm hại luật sư và thân chủ của mình, đôi lúc rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Vì vậy, sử dụng nền tảng mạng xã hội để phát triển nghề nghiệp luật sư không chỉ là nghệ thuật ứng xử mà còn là nguyên tắc bắt buộc của luật sư.

Luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Về việc bảo mật thông tin khách hàng, Điều 25 Luật Luật sư quy định: Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Quy tắc 7 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nêu rõ: Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử Luật sư Việt Nam tại Quy tắc 31 về “thông tin, truyền thông” cũng quy định: Luật sư khi sử dụng mạng xã hội phải thông tin trung thực, chính xác, khách quan; Luật sư không được sử dụng mạng xã hội để cố ý phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng hoặc phát ngôn gây ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng; Luật sư không được sử dụng mạng xã hội để nói xấu, công kích, bài xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ giữa các luật sư đồng nghiệp; gây tổn hại đến danh dự, uy tín của luật sư, nghề luật sư, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Hằng năm, Đoàn Luật sư TPTP.HCM đều có các lớp bồi dưỡng bắt buộc chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, trong đó có từ một đến hai lớp chuyên đề liên quan đến “Ứng xử của luật sư trên không gian mạng xã hội”.

Thế nhưng, thời gian qua, vẫn có những trường hợp vi phạm các quy định trên. Một số luật sư đã bị xử lý tạm đình chỉ tư cách thành viên, thậm chí có trường hợp còn bị xóa tên do bị xử phạt tù liên quan đến phát ngôn trên các nền tảng mạng xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đấy chính là bài học cảnh tỉnh cho các luật sư trong việc sử dụng mạng xã hội.

Vì vậy, để việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư cần phải tỉnh táo, cân nhắc khi đăng, phát những thông tin liên quan đến khách hàng và những phát ngôn của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, luật sư cần thấm nhuần “125 chữ vàng” được nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”, đó là:

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Củng cố hội luật gia các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên hội luật gia trong thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật”.

Các luật sư hãy đồng hành cùng với sự phát triển của quốc gia, dân tộc; bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thân chủ mình; luôn là chỗ dựa pháp lý đáng tin cậy của xã hội.