Lý do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng hàng loạt nhân sự 13/05/2026 09:18

(PLO)- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk đang tuyển dụng 30 nhân sự để bổ sung cho lực lượng đang thiếu hụt.

Ngày 13-5, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tuyển dụng 30 lao động hợp đồng nhằm bổ sung nhân lực phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và giải quyết hồ sơ đất đai.

Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.T

“Do anh em chuyển công tác về xã, phường hoặc xin nghỉ việc nên thiếu hụt nhân sự”, lãnh đạo này nói.

Theo thông báo tuyển dụng của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, các vị trí tuyển dụng gồm: Đo đạc bản đồ viên và địa chính viên. Ứng viên tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Đo đạc bản đồ, Quản lý đất đai, Trắc địa-Bản đồ, Địa chính.

Người được tuyển dụng sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, cập nhật dữ liệu địa chính, giải quyết hồ sơ biến động đất đai và các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Hình thức tuyển dụng là xét hồ sơ kết hợp phỏng vấn. Người trúng tuyển sẽ được ký hợp đồng lao động và hưởng các chế độ theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8-5 đến hết ngày 31-5, tại Phòng Tổ chức-Hành chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk (số 46 Phan Bội Châu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).