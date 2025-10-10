Mapleland trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ 10/10/2025 10:51

(PLO)- Mapleland chính thức ký kết hợp tác cùng Vinhomes, trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (tên gọi khác: Vinhomes Cần Giờ) – siêu đô thị biển quy mô 2.870 ha, biểu tượng mới của đô thị xanh – sinh thái tại TP.HCM.

Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn và ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án quy mô tại TP.HCM, Mapleland khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối uy tín, chuyên sâu trong dòng sản phẩm đô thị xanh – sinh thái. Doanh nghiệp cho biết sẽ phát huy thế mạnh đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp, tư vấn tận tâm và am hiểu sâu sắc sản phẩm để mang đến giải pháp đầu tư – an cư tối ưu cho khách hàng tại Vinhomes Green Paradise.

Đại diện Mapleland chia sẻ, việc đồng hành cùng Vinhomes trong dự án này là niềm tự hào và cũng là sứ mệnh, khi cả hai bên cùng chung tầm nhìn hướng tới phát triển đô thị bền vững theo chuẩn ESG++ – xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh. “Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà lan tỏa giá trị sống – nơi mỗi ngôi nhà là một phần của di sản tương lai”, đại diện Mapleland nhấn mạnh.

Trao chứng nhận Mapleland là đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Green Paradise.

Vinhomes Green Paradise – Siêu đô thị ESG++ biểu tượng toàn cầu tại Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có quy mô 2.870 ha, nằm giữa rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận và bờ biển dài nguyên sơ, định vị trở thành siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới. Dự án được tư vấn quy hoạch bởi Boston Consulting Group, ứng dụng công nghệ AI, IoT, Big Data, hướng đến chứng chỉ quốc tế BREEAM Communities và ISO 37122.

Bên trong đô thị, chủ đầu tư quy hoạch loạt công trình biểu tượng: Tháp Hải đăng 108 tầng – Top 10 thế giới, Paradise Lagoon 800 ha – biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất hành tinh, Cảng Landmark Habour 5 sao, 2 sân golf quốc tế, Nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á, cùng hệ thống trường học – bệnh viện quốc tế VinSchool và Vinmec.

Hạ tầng kết nối được nâng cấp mạnh mẽ: Cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, tàu cao tốc Bạch Đằng – Cần Giờ – Vũng Tàu, và tuyến metro tốc độ cao 350km/h chỉ 12 phút từ Phú Mỹ Hưng.

Vị trí dự án khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Vinhomes Green Paradise sẽ giới thiệu bộ sưu tập 63 mẫu nhà ở thấp tầng và biệt thự, đa dạng phong cách kiến trúc, trong đó có 15 mẫu nhà xanh, hướng đến khách hàng cao cấp và nhà đầu tư toàn cầu. Các dòng sản phẩm dự kiến sẽ bao gồm: Nhà phố liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và nhiều loại sản phẩm đa dạng khác.

Sự kiện hợp tác với Vinhomes đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Mapleland, khẳng định năng lực đồng hành cùng các chủ đầu tư hàng đầu, mang đến chuẩn mực dịch vụ – hiệu quả – và giá trị bền vững cho mỗi nhà đầu tư.