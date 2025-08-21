Mô hình học viện AI Việt Nam cần được phủ khắp toàn quốc 21/08/2025 13:35

(PLO)- Học viện AI Việt Nam là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Sáng 21-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với những bước tiến của trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn... Việt Nam cũng đã xác định phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là con đường tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đảng, Nhà nước đang triển khai nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, thời gian tới, Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành Nghị quyết chuyên biệt về giáo dục, trong đó dự kiến sẽ phổ cập đào tạo AI từ cấp tiểu học và trung học.

Còn Chính phủ đang xây dựng trình Quốc hội đạo luật riêng về AI để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu tại lễ công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam". Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh công nghệ không thể tạo nên sự đột phá nếu không có con người. Trên thực tế, các thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ chỉ có thể tạo giá trị kinh tế khi được ứng dụng, sử dụng và quản trị bởi con người.

Đặc biệt, để tạo ra những chuyển biến, kết quả thực chất trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cần một nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc cường độ cao.

"Đây là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và sẽ là yếu tố then chốt, sống còn, quyết định sự thành công của cuộc cách mạng trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhận định Học viện AI Việt Nam là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp), thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, Phó Thủ tướng cho rằng mô hình cần được nhân rộng.

Bởi lẽ, chương trình không chỉ tạo ra cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ cho sinh viên, mà còn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng, tạo sự cộng hưởng giữa trường đại học hàng đầu Việt Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội), Tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới (Tập đoàn NVIDIA) và hạt nhân của hệ sinh thái ĐMST Quốc gia (NIC).

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA. Ảnh: VGP

Để chương trình được triển khai hiệu quả, bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển đội ngũ chuyên gia AI Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

Trong đó, cần sớm nhân rộng mô hình Học viện AI Việt Nam phủ khắp toàn quốc, đặc biệt là tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của Việt Nam, như TP.HCM và Đà Nẵng.

Cùng với đó, tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh; quan tâm và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình đào tạo và chứng nhận giảng viên theo tiêu chuẩn; nghiên cứu tích hợp nội dung đào tạo AI vào chương trình chính khóa; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong việc đào tạo.

Cũng theo Phó Thủ tướng, NIC cần tiếp phát huy vai trò "hạt nhân" của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; chủ động kết nối các viện, trường, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, các startups... và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI toàn diện.

Cũng tại chương trình, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về việc Xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở VIGEN phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.