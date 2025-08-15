Từ 1-9 được học lý thuyết lái xe online: AI sẽ kiểm soát học viên 15/08/2025 12:02

(PLO)- Ứng dụng công nghệ AI trong đào tạo lý thuyết lái xe online sẽ kiểm soát được học viên có thật sự học hay không và không thể gian dối.

Sáng 15-8, Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát (Công ty Hiệp Phát) tổ chức chương trình giới thiệu phần mềm "Tiên phong giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô tích hợp trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số".

Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát tổ chức chương trình giới thiệu phần mềm có sự hỗ trợ của AI. Ảnh: TN

Chương trình có sự tham gia của Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và đại diện các trường đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP.

Người học lý thuyết lái xe online có tỉ lệ đậu cao hơn

Theo Công ty Hiệp Phát, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực, trong đó có ngành đào tạo lái xe ô tô.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn giao thông và quản lý đào tạo hiện đại.

Từ 1-9, người học có thể học lý thuyết lái xe online. Ảnh: TN

Do đó, Công ty Hiệp Phát đã nghiên cứu, phát triển và sáng lập phần mềm đào tạo lái xe ô tô tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa quá trình đào tạo, quản lý và đánh giá kết quả học viên.

Ông Nguyễn Đình Mạnh, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Hiệp Phát cho biết công ty đã triển khai hệ thống tương thích với 600 câu hỏi sát hạch mà Bộ Công an soạn thảo. Phần mềm cũng mở ra cơ hội cho các trung tâm đào tạo chưa đủ cơ sở để đầu tư.



Sau khi nộp hồ sơ tại trung tâm đào tạo, người học có thể tải ứng dụng để học lái xe online mọi lúc mọi nơi. Ảnh: TN

Tại buổi lễ, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cũng cho biết chuyển đổi số hiện nay là xu hướng tất yếu là chủ trương của Đảng, của Chính phủ. Việc tương tác trên không gian mạng, học bài mọi lúc mọi nơi là xu hướng tất yếu cần được thực hiện.

“Thời gian dịch COVID-19 là thời điểm mà nhiều người dân được tiếp cận với việc học lý thuyết lái xe online và cho thấy có những người đang học, chuẩn bị học, những người đã học có hiệu quả và những người học online tỉ lệ đậu cao hơn. Đó là tiền đề để tôi cùng Hiệp Phát đề ra phần mềm chuyển đổi số với những tiện ích”- ông An dẫn chứng.

Theo ông An, các học viên học được bất cứ nơi nào, kiến thức cập nhật liên tục, phần mềm còn giám sát được học viên có học hay không và các kiến thức mà học viên thu nhận được.

Ông Bùi Hoà An cho biết thời điểm dịch COVID-19, người học lái xe online có tỉ lệ đậu cao hơn. Ảnh: TN

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trong quá trình vận hành sẽ có những cập nhật và vận hành và phần mềm đáp ứng được việc quan sát cơ bản về kết cấu xe, thực hành trên đường, học viên sẽ được tiếp cận mọi lúc mọi nơi và đảm bảo an toàn giao thông.

AI sẽ “kiểm soát” khiến học viên không thể gian dối?

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, đại diện Công ty Hiệp Phát phụ trách phát triển xây dựng phần mềm giới thiệu những điểm ấn tượng mà AI có thể thực hiện mà các học viên đảm bảo học đúng, đủ giờ theo quy định.

Ví dụ như việc lưu trữ thông tin học viên trên “đám mây” để đảm bảo người học không bị mất thông tin. Hôm nay học viên học 5 phút ngày hôm sau học 10 phút, AI sẽ tự động cộng dồn và tổng hợp thời gian học thật và có học của học viên. Hệ thống sử dụng trên mọi thiết bị trên các điện thoại hay máy tính khác nhau.

Bên cạnh đó, phần mềm có mô hình tương tác 3D, những bài giảng và thuyết minh bằng AI, học viên tương tác được các cụm 3D ví dụ như đánh lái ra sao, kết cấu xe như thế nào.

“Học viên học sẽ được AI nhắc nhở nếu không đúng tiến độ, ví dụ đăng ký từ ngày 17-8-2025, học lý thuyết từ ngày nào tiến độ học tập ra sao, tiến độ mình đang học tới đâu chậm hay nhanh, học viên có thể tăng tốc hoặc học chậm để cá nhân hoá học viên”- PGS.TS giới thiệu.

Sau khi được giới thiệu các ứng dụng do AI, nhiều người đã thích thú trải nghiệm phần mềm này. Ảnh: TN

Trợ lý ảo sẽ hướng dẫn cho học viên về các loại hình lý thuyết; xét học viên đủ điều kiện hay chưa. Trước đây, phòng đào tạo làm trên excel thì nay hệ thống AI sẽ tự tổng hợp.

Người học lái xe được chụp hình để nhận diện khuôn mặt. Ảnh: TN

Phần mềm hoạt động các bước như sau:

Học viên được cấp tài khoản.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt: Tự động điểm danh và ghi lại thời gian học

Bài giảng 5 môn lý thuyết: Dễ hiểu, sinh động, trực quan, sát với thực tế

Ôn tập bộ 600 câu hỏi sát hạch lý thuyết của Bộ Công An, 60 câu hỏi điểm liệt được minh họa bằng hình ảnh.

Đề thi thử lý thuyết và mô phỏng các tình huống giao thông.

Ôn tập tại phòng máy Trung tâm trước ngày sát hạch

Theo dõi tiến độ học tập lý thuyết và thực hành: Điều kiện xét tham gia kiểm tra hoàn thành khoá đào tạo.