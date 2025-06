Mời ghé thăm gian hàng ‘VPBank Cashless City’ để rinh quà xịn, vé concert cực hot 10/06/2025 15:28

Ngày không tiền mặt 2025 có chủ đề “Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số” do Vụ Thanh toán (NHNN), Sở Công thương TP.HCM, Báo Tuổi trẻ… phối hợp tổ chức với chuỗi hoạt động và nhiều không gian trải nghiệm sáng tạo sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) trong 2 ngày 14 và 15-6-2025.

Là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, VPBank không ngừng đầu tư và phát triển hệ sinh thái số liền mạch, đa nền tảng, phủ khắp các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp, chứng khoán, bảo hiểm và tiêu dùng. Hành trình này đã được VPBank khéo léo đưa vào “VPBank Cashless City” – một “thành phố số” thu nhỏ ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong khuôn khổ Ngày không tiền mặt 2025.

Lấy công nghệ làm nền tảng, “VPBank Cashless City” được thiết kế như một chuyến hành trình liền mạch, dẫn dắt khách tham quan đi từ giải pháp đầu tư đến quản lý tài chính cá nhân/ doanh nghiệp, từ bảo hiểm thông minh đến dịch vụ tiêu dùng tiện ích. Mỗi gian hàng, mỗi hoạt động đều được kết nối bằng công nghệ hiện đại, mở ra một trải nghiệm “không tiền mặt” toàn diện, giúp khách hàng thấu hiểu và tận dụng tối đa lợi ích của tài chính số.

Mô hình gian hàng của VPBank tại “Ngày hội không tiền mặt 2025”.

VPBank Cashless City cũng là nơi hội tụ các thương hiệu uy tín trong hệ sinh thái VPBank, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tương tác sôi động. Theo đó, bảo hiểm số OPES sẽ thu hút khách hàng bằng chương trình check-in nhận quà với nhiều phần quà như túi vải, gối cổ du lịch và dù (ô) tiện dụng. Ngân hàng số Cake tặng ngay phần quà là ví đựng thẻ hay móc khóa, áo T-shirt cho khách hàng chụp hình check-in cùng Cake và những ưu đãi đặc biệt dành cho khách mở thẻ thành công tại gian hàng.

Nền tảng đa dịch vụ Be mang đến “VPBank Cashless City” gói voucher ưu đãi lên đến 3 tỷ đồng, bao gồm gói voucher Be trị giá 2 triệu đồng áp dụng tất cả các dịch vụ, dành riêng cho khách hàng quét QR tại gian hàng và hơn 17.000 mã ưu đãi cho điểm đưa đón tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày diễn ra sự kiện. Trên ứng dụng Be cũng triển khai game vòng quay may mắn, khách hàng có cơ hội trúng vé tham dự VPBank E-Concert Ngày không tiền mặt 2025 vào tối ngày 14-6 và voucher Be áp dụng cho hình thức thanh toán thẻ VPBank, Cake, bePaylater.

Với LynkiD, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và đăng nhập lần đầu để nhận một phần quà ngẫu nhiên, hay nhận đến 20.000 điểm thưởng trực tiếp trên ứng dụng để sử dụng. Chứng khoán VPBankS cũng góp phần tạo nên bức tranh sôi động tại “VPBank Cashless City” khi chỉ cần mở tài khoản chứng khoán thành công, khách hàng sẽ nhận ngay quạt cầm tay cao cấp.

Trong khi đó, FE CREDIT triển khai song song hai hình thức nhận quà. Tại gian hàng, khách hàng có thể bốc thăm trúng thưởng với các món quà ngẫu nhiên như bình nước, túi canvas, quạt mini, gối chữ U hay voucher Urbox 20K. Khách hàng tải app và đăng ký tài khoản sẽ nhận ngay combo đầy đủ các món quà trên.

VPBank cũng dành tặng riêng cho khách hàng những ưu đãi cực “chất” đến từ các dịch vụ ngân hàng số hiện đại. Khách hàng mở thẻ tín dụng sẽ được tận hưởng hơn 800 ưu đãi hấp dẫn trên nhiều nền tảng mua sắm, giải trí, du lịch và làm đẹp. Khi mở tài khoản VPBank NEO, khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn khi đăng ký số tài khoản đẹp trùng với số điện thoại, đồng thời nhận thêm ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại hay mua sắm trên ứng dụng. “Kho quà 0 đồng” trên VPBank NEO cũng mở ra hàng ngàn ưu đãi miễn phí, biến việc mua sắm trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Khu trải nghiệm Tap to Phone của VPBank SME hứa hẹn mang đến sự bất ngờ với 50 phần quà hấp dẫn dành cho những ai yêu thích công nghệ thanh toán hiện đại và muốn tận tay trải nghiệm giải pháp “chạm là thanh toán” của tương lai. Các khách hàng đang làm chủ hộ kinh doanh cũng sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền khi đăng ký Loa SoundBox – thông báo biến động số dư giúp hoàn thiện các bộ giải pháp tài chính số đa dạng, toàn diện của VPBank dành cho mọi đối tượng khách hàng.

Đêm nhạc VPBank E-Concert “Ngày không tiền mặt 2025” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14-6.

Đặc biệt, sau khi trải nghiệm đầy đủ các hoạt động tại “VPBank Cashless City” trong ngày 14-6, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay 1 cặp vé tham dự đêm nhạc VPBank E-Concert Ngày không tiền mặt 2025 diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Với dàn line-up gồm những cái tên như Anh Tú Voi Bản Đôn, Vũ Thảo My, Pháp Kiều, Chillies… khách hàng sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ đỉnh cao mà còn được đắm mình trong không gian âm nhạc rực rỡ, nơi công nghệ và cảm xúc hòa quyện.

VPBank Cashless City không chỉ là không gian khám phá những tiện ích ngân hàng số hiện đại mà còn mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng dành cho khách tham quan, góp phần làm nên một ngày hội số thật trọn vẹn tại Ngày không tiền mặt 2025.