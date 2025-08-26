Nam sinh Trường iSchool Ninh Thuận đỗ thủ khoa Đại học Y dược TP.HCM 26/08/2025 15:27

Đại diện Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học vừa qua, em Nguyễn Kim Trung Quân đã xuất sắc trở thành thủ khoa chuyên ngành Y học cổ truyền Trường Đại học Y dược TP.HCM với 28,07 điểm.

Trường iSchool Ninh Thuận vinh danh thủ khoa.

Trung Quân vào học Trường iSchool Ninh Thuận từ lớp 6. Suốt những năm học tại đây, cậu học trò không chỉ nổi bật với thành tích học tập ấn tượng mà còn là một tấm gương sáng về nghị lực, sự kiên trì, tinh thần cầu tiến.

Em từng đạt nhiều giải thưởng như giải ba môn Sinh học cấp tỉnh, giải ba Toán quốc tế TIMO, giải 4 Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh … Không chỉ học giỏi, Trung Quân còn là một học sinh năng động, trách nhiệm, luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và phong trào tập thể. Trung Quân đã đạt hai huy chương đồng bơi hội khỏe Phù Đổng…

Tân sinh viên chia sẻ, bí quyết học tập của em là đọc nhiều sách, học kỹ giáo khoa và luôn tập trung lắng nghe trong giờ học. Bên cạnh đó, em duy trì chế độ nghỉ ngơi, vui chơi hợp lý để giữ tinh thần minh mẫn, từ đó nâng cao khả năng tiếp thu và hiệu quả học tập.

“Mục tiêu của em là trở thành bác sĩ, một nghề cần rất nhiều kiến thức, vì vậy từ năm lớp 10 em đã tích cực học môn Sinh thật giỏi. Đồng thời rèn luyện cho hai môn trong tổ hợp thật nhiều để có thể thi đậu vào trường mong muốn” - Trung Quân chia sẻ.

Trung cho biết em rất mê đọc sách và các hoạt động ngoại khóa.

Nam sinh Trường iSchool Ninh Thuận chia sẻ, điều em thích nhất ở trường là cơ sở vật chất rất đầy đủ, đẹp. Các thầy cô trường đã tận tâm hết mình với nghề, phương pháp dạy học dễ hiểu, vui nên khiến em hiểu bài rất nhanh và không quá áp lực chuyện học tập. Cạnh đó, trường còn đầy đủ các sân chơi thể thao, tổ chức các buổi ngoại khóa. Đặc biệt là thư viện của trường rất đẹp giúp em thỏa đam mê đọc sách.

“Ở trường, em thường tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như trồng cây, văn nghệ, trang trí lễ hội, tham gia các cuộc giao lưu với các bạn bè quốc tế qua zoom” - Trung chia sẻ.