Ngân hàng của bầu Hiền 'thay áo mới', chuẩn bị xây trụ sở 14 tầng tại Hà Nội 23/04/2026 07:32

(PLO)- SHB đã được chấp thuận xây dựng trụ sở mới ở phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội), dự kiến khởi công vào đầu năm 2027.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 22-4, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tiết lộ kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại khu "đất vàng" trung tâm Hà Nội, đồng thời xúc tiến chuyển nhượng ngân hàng tại Lào và Campuchia. Đáng chú ý, ngân hàng cũng chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết dự án trụ sở SHB tại số 31-33 Lý Thường Kiệt đã được TP Hà Nội chấp thuận xây dựng với quy mô 14 tầng nổi và 5 tầng hầm. Ngân hàng đang lựa chọn ý tưởng kiến trúc từ 9 đơn vị tư vấn hàng đầu, dự kiến hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2026 và khởi công vào đầu năm 2027.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển.

Song song đó, SHB đang triển khai kế hoạch chuyển nhượng hai ngân hàng tại Lào và Campuchia. Theo ông Hiển, tại Lào, ngân hàng đang chờ sự chấp thuận từ Ngân hàng Trung ương Lào.

Về chuyển đổi số, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh cho biết SHB đang hợp tác với Tập đoàn Huawei trong vai trò tư vấn đánh giá hệ thống công nghệ thông tin và định hướng kiến trúc công nghệ tương lai. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định việc hợp tác được thực hiện có chọn lọc, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật.

Trong năm 2026, SHB xây dựng 2 kịch bản kinh doanh. Ở kịch bản cơ sở với tăng trưởng tín dụng 10,2%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 17.665 tỉ đồng, tăng 18% so với năm trước, tổng tài sản đạt gần 975.000 tỉ đồng.

Ở kịch bản tích cực hơn với tăng trưởng tín dụng 16%, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 19.165 tỉ đồng, tăng 28%, đưa tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Cả hai kịch bản đều kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Về kế hoạch vốn, SHB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.000 tỉ đồng trong năm 2026, hướng tới mục tiêu dài hạn đạt quy mô 5 tỉ USD và xa hơn là 10 tỉ USD vào giai đoạn 2030-2045. Ngân hàng cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 ở mức 18%.

Đáng chú ý, SHB đã trình cổ đông thông qua phương án thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV 100% vốn trong nước tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng hoạt động tài chính quốc tế, tận dụng các cơ chế ưu đãi đặc thù để nâng cao năng lực cạnh tranh và tái định vị mô hình hoạt động.