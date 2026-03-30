Người đàn ông dũng cảm cứu 2 cháu bé bị sóng cuốn trôi tại biển Nam Ô 30/03/2026 16:45

(PLO)- Ông Lê Công Quang ở Đà Nẵng được tuyên dương vì dũng cảm lao ra biển cứu hai cháu bé đuối nước.

Ngày 30-3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã đến tận nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang (57 tuổi). Ông Quang là người dũng cảm lao ra biển Nam Ô cứu hai cháu bé bị đuối nước.

Ông Lê Công Quang nhận giấy khen từ lãnh đạo phường Hải Vân. Ảnh: PV

Lãnh đạo phường Hải Vân đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cần được lan tỏa rộng rãi.

Kể lại vụ việc, ông Quang cho hay khoảng 13 giờ 30 ngày 29-3, sau khi vừa tắm biển xong, ông nghe cháu ngoại tri hô có hai trẻ gặp nạn. Quan sát thấy các cháu bị sóng cuốn ra xa gần 60 m, ông lập tức lao ra ứng cứu.

"Lúc đó tôi cũng hốt hoảng nhưng chỉ nghĩ làm sao cứu các cháu vào bờ nhanh nhất”, ông Quang nhớ lại.

Ông Quang kể lại vụ việc. Ảnh: PV

Nhờ kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông Quang đã lần lượt đưa được cả hai cháu vào bờ an toàn.

Sau đó, ông Quang nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời hô hoán mọi người hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Ông tiếp tục theo xe đưa các cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Hai cháu được xác định là NXP (7 tuổi) và TA (4 tuổi), cùng ngụ khu chung cư gần bãi biển Nam Ô.

Theo phụ huynh, sau khi được cấp cứu, sức khỏe cháu P đã dần ổn định nhưng vẫn còn hoảng loạn. Cháu A bị nặng hơn và đang tiếp tục được điều trị.

“Gia đình vô cùng biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu hai cháu. Nếu không có anh ấy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, chị T, mẹ cháu P chia sẻ.