Người đàn ông rút chìa khoá xe khách ở Hà Nội: Luật sư nói gì? 04/08/2025

Ngày 4-8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bất ngờ lao lên ô tô khách, to tiếng với tài xế và rút chìa khoá xe khách rồi bỏ đi tại Hà Nội.

Hành động này gây nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội, đa số các ý kiến không đồng tình với hành vi của người đàn ông này.

Clip được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Bạn đọc Nguyễn Trung cho hay: “Thời tiết Hà Nội đã nắng, trong khi đó đường vành đai 3 đã luôn ùn ứ. Hành động rút chìa khoá xe khách như vậy làm hành khách sao thở nổi, chạy làn khẩn cấp không vào làn được thì “ép” xe khách xong lấy chìa khóa xe bỏ đi như vậy là tôi không đồng tình, còn bao nhiêu con người và phương tiện phía sau”.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo thông tin ban hiện Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc người đàn ông áo xanh (sau đây gọi tắt là “người đàn ông”) lao lên xe khách đang lưu thông trên cao tốc, rút chìa khóa rồi bỏ đi. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được danh tính chính thức của người đàn ông có hành vi trên, do người này đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội xác minh, làm rõ.

Hình ảnh camera xe khách ghi lại.

Căn cứ vào các hành vi mà người đàn ông đã thực hiện, hậu quả thực tế đã được ghi nhận cho thấy vụ việc đã khiến ô tô khách dừng giữa cao tốc, gây mất an toàn giao thông, làm ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc Vành đai 3. Từ hành vi và hậu quả thực tế đã được ghi nhận, dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Mạch có một số ý kiến đánh giá về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chế tài xử lý tương ứng đối với hành vi mà người đàn ông đã thực hiện như sau.

Thứ nhất, hành vi có thể được xác định là vi phạm pháp luật hành chính

Khoản 21 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định hành vi “Cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ” là hành vi bị nghiêm cấm. Xét thấy, hành vi tự ý xông lên xe khách đang lưu thông, có lời lẽ to tiếng, giật mạnh khiến đứt cúc áo của tài xế, sau đó rút chìa khóa xe rồi bỏ đi, dẫn đến việc xe khách phải dừng đột ngột giữa cao tốc, đã trực tiếp cản trở hoạt động giao thông bình thường trên cao tốc và đe dọa đến sự an toàn của hành khách cũng như các phương tiện khác đang tham gia giao thông. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định cấm được viện dẫn.

"Xét về chế tài, căn cứ điểm c khoản 6 Điều 12 Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, chủ thể có hành vi vi phạm trên có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức"- Luật sư Mạch phân tích.

Thứ hai, hành vi có thể được xác định là vi phạm pháp luật hình sự

Cũng theo vị Luật sư, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả gây ra và kết quả xác minh, kết luận của cơ quan chức năng, người đàn ông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành về Tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi có đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm như sau:

Về mặt chủ thể: Là cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Về mặt khách thể: Hành vi xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, cản trở hoạt động bình thường tại nơi công cộng và gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Về mặt chủ quan: Người thực hiện hành vi có lỗi cố ý, nhận thức được tính nguy hiểm và hậu quả của hành vi nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Về mặt khách quan: Thể hiện qua hành vi gây mất trật tự tại nơi công cộng bằng lời nói, cử chỉ hoặc hành động cụ thể như la hét, gây gổ, hành hung, kích động, cản trở giao thông,… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.

Xét trong vụ việc, hành vi xông lên xe khách đang lưu thông trên cao tốc giật chìa khóa xe khiến xe buộc phải dừng đột ngột giữa đường gây hoảng loạn cho hành khách, cản trở các phương tiện khác đã xâm phạm đến trật tự công cộng và có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM

Về chế tài, căn cứ Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào có hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trong trường hợp việc gây rối trật tự công cộng gây ra hậu quả cản trở giao thông nghiêm trọng theo điểm c khoản 2 Điều 318 Bộ luật này, chủ thể vi phạm có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 7 năm tù.