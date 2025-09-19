Người mua vàng lại vui với loạt thông tin hấp dẫn 19/09/2025 12:32

Giá vàng thế giới hôm nay (19-9) chạm mức 3.659 USD/ounce, tương đương 117,6 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng chưa thể tăng tốc vì giới đầu tư chốt lời sau khi thông tin lãi suất của Mỹ đã đưa ra.

Các nhà phân tích Tập đoàn Metals Focus lưu ý rằng biểu đồ mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chỉ cho thấy 1 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Công cụ CME FedWatch Tool dự báo lãi suất sẽ giảm hơn 1% vào cuối năm 2025. Các thông tin này sẽ đem lại xu hướng tăng giá vàng trong thời gian tới.

"Bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động đầu tư và giá vàng. Do đó, việc mua vào khi giá giảm có khả năng sẽ tiếp diễn, giúp giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới trong năm 2026" - ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus trả lời phỏng vấn Hãng tin vàng Kitco.

Theo ông Philip Newman, sự độc lập của Fed là một sự bất ổn lớn, và kịch bản đó chưa được thị trường định giá. Nếu sự độc lập của Fed không được bảo toàn, điều đó có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Giá vàng sẽ còn tăng vì đồng bạc xanh giảm giá trị.

Các nhà phân tích Metals Focus cho rằng, việc lãi suất giảm và lạm phát tăng sẽ đẩy lãi suất thực xuống thấp hơn. Khi lãi suất thực giảm, các tài sản truyền thống trở nên kém sinh lời hơn. Trong khi đó, vàng vốn không bị ảnh hưởng bởi lãi suất, lại trở thành một lựa chọn hấp dẫn để bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Theo Gold Price, người mua vàng đang có lãi nhờ giá vàng tăng. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi đến 306 USD/ounce, tương đương 9,8 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 608 USD/ounce, tương đương 19,5 triệu đồng/lượng.